Son Dakika: Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika

Son Dakika: Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı

Son Güncelleme: 25.09.2023 18:26

Son dakika: Süper Lig devi Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu ve ilk sene 230.383.150 TL alacağını daha sonraki seneler bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceği belirtildi.

Süper Lig devi Beşiktaş, stadyum sponsorluğu için Tüpraş'la anlaşma sağlandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın 3 yıllık olduğu belirtildi.

KASA DOLUP TAŞACAK

Beşiktaş, anlaşmadan ilk sene 230.383.150 TL alacağını daha sonraki seneler bu bedelin TÜFE oranına göre değişeceğini duyurdu.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

"Şirketimiz ve Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) arasında 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olmak üzere stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalanmıştır. 2023/24 sezonu için anlaşma bedeli, başarı primi dahil toplamda 230.383.150 TL + KDV'dir. 2024/25 ve 2025/26 sezonlarına ilişkin tutarlar 2023/24 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumu'nca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır."

Son Dakika: Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile anlaşmaya vardı
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Beşiktaş, stadyum isim sponsorluğu için Tüpraş ile 3 yıllık anlaşmaya vardı - Son Dakika
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