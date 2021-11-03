(Son dakika) Boks Federasyonu genel kurulunun yapılacağı salon mühürlendi!..

Başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu ile mahkeme ihtiyadi tedbir kararı alırken, Boks Federasyonu Yönetimi bu harekete karşılık Spor Tahkim Kurulu'na başvurarak genel kurulun gerçekleşmesini istedi

Mahkeme kararı ile bu sabah salona gelen icra memurları, kapıyı mühürleyip tebligatı bildirdi

Salonun dışında bekleyiş sürüyorErcan ATA - Burak TEKİN/ ANKARA, - Boks Federasyonu genel kurulunun yapılacağı salon mühürlendi.Bu sabah gerçekleşmesi beklenen Türkiye Boks Federasyonu Olağan Genel Kurulu, başkanlık için aday olan ama yeterli imza toplayamayan Selçuk Aydın'ın başvurusu nedeniyle henüz başlayamadı. Selçuk Aydın mahkemeye başvurarak ihtiyadi tedbir kararı aldırırken, salona gelen icra memurları, genel kurulun yapılacağı salonun kapısını mühürleyip tebligatı bildirdi. Boks Federasyonu Yönetimi ise bu harekete karşılık dün Spor Tahkim Kurulu'na başvurarak genel kurulun gerçekleşmesini istedi. Spor Tahkim Kurulu seçimin yapılabileceğine dair karar aldı. Ancak ihtiyadi tedbir kararı kalkmadığı için polis kordonu eşliğinde memurlar salonu mühürledi ve delegeleri içeri almadı.

Tahkim Kurulu kararını uygulamak isteyen Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, genel kurulun yapılması gerektiğini, Boks Federasyonu başkanlığına imza yetersizliğinden aday olamayan Selçuk Aydın ise bunun mümkün olmadığını savunurken salon dışında bekleyiş sürüyor. İki taraf arasında yapılacak görüşmelerde sonuç değişmezse genel kurul ileri bir tarihe ertelenecek.