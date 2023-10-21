Son Dakika: Icardi'nin gecesi! Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi

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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı 2-1 sarı-kırmızılılar kazandı.

ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

Kıran kırana başlayan mücadelenin gol perdesini 26. dakikada kaydettiği golle Arjantinli yıldız Mauro Icardi açtı.

MERT GÜNOK KIZARDI

30. dakikada Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, ceza sahasının dışında topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu kaleye geçti.

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. Zaman zaman Beşiktaş'ın da atakları olmasına rağmen ilk yarıda başka gol olmadı.

CHAMBERLAIN SKORU EŞİTLEDİ

69. dakikada Valentin Rosier, sağ kanattan hızla getirdiği topta dışarıya çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain topu ağlara yolladı ve durum 1-1'e geldi.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

82. dakikada penaltının başına geçen Icardi, sağ köşeye sert vuruşla topu ağlara yolladı. Ersin Destanoğlu köşeyi bilsede çabası topu kurtarmaya yetmedi. Durum 2-1 oldu ve Galatasaray 3 puanı aldı.