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Son Dakika: Icardi'nin gecesi! Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Icardi'nin gecesi! Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi

Son Güncelleme: 21.10.2023 21:37

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Büyük heyecana sahne olan derbiyi 2-1'lik skorla sarı-kırmızılılar kazandı.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen maçı 2-1 sarı-kırmızılılar kazandı.

ICARDI SAHNEYE ÇIKTI

Kıran kırana başlayan mücadelenin gol perdesini 26. dakikada kaydettiği golle Arjantinli yıldız Mauro Icardi açtı.

Son Dakika: Derbide Icardi şov! Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

MERT GÜNOK KIZARDI

30. dakikada Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok, ceza sahasının dışında topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. Mert'in yerine Ersin Destanoğlu kaleye geçti.

Son Dakika: Derbide Icardi şov! Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

İLK YARI 1-0 BİTTİ

Rakibinin 10 kişi kalmasıyla baskısını arttıran sarı-kırmızılılar, rakip kaleyi şut yağmuruna tuttu. Zaman zaman Beşiktaş'ın da atakları olmasına rağmen ilk yarıda başka gol olmadı.

Son Dakika: Derbide Icardi şov! Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

CHAMBERLAIN SKORU EŞİTLEDİ

69. dakikada Valentin Rosier, sağ kanattan hızla getirdiği topta dışarıya çevirdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Chamberlain topu ağlara yolladı ve durum 1-1'e geldi.

Son Dakika: Derbide Icardi şov! Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti

ICARDI PENALTIDAN ATTI

82. dakikada penaltının başına geçen Icardi, sağ köşeye sert vuruşla topu ağlara yolladı. Ersin Destanoğlu köşeyi bilsede çabası topu kurtarmaya yetmedi. Durum 2-1 oldu ve Galatasaray 3 puanı aldı.

Son Dakika: Derbide Icardi şov! Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Icardi'nin gecesi! Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Icardi'nin gecesi! Galatasaray, derbide Beşiktaş'ı 2-1 yendi - Son Dakika
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