Son Dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu - Son Dakika
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Son Dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu

20.05.2022 19:33
Son Dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu

Son dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu. Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı mağlup eden milli boksör, üst üste 2. dünya şampiyonluğunu kazandı.

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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, Taylandlı Janjaem Suwannapheng'i yenerek finale yükseldi.

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