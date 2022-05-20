Son Dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu
20.05.2022 19:33
Son dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu. Kanadalı rakibi Charlie Cavanagh'ı mağlup eden milli boksör, üst üste 2. dünya şampiyonluğunu kazandı.
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20.05.2022 19:37:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda şampiyon oldu - Son Dakika