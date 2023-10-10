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Son Dakika: Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Son Dakika: Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak

Son Güncelleme: 10.10.2023 13:20

Son dakika: UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA, EURO 2032'nin ev sahibini resmen açıklandı. Türkiye ve İtalya ortaklığı, EURO 2032'nin ev sahibi oldu.

İKİ ÜLKEDE 5'ER ŞEHİRDE OYNANACAK

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde yapılacak. İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları maçların ülkelerinde oynanacağı 5 şehir belirleyecek.

7 KERE ADAY OLDUK

Ülkemiz, daha önce 7 kez Avrupa Şampiyonasına aday olmuş ancak ev sahipliği hakkını elde edememişti. Türkiye, 2032 yılında İtalya ile birlikte Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

ELÇİMİZ VOLKAN DEMİREL

Türkiye-İtalya adaylık sunumunda TFF'yi sahnede Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel temsil etti.

2028'DEN ÇEKİLDİK

EURO 2032'yi İtalya ile birlikte düzenleme kararı olan Türkiye, EURO 2028 adaylığından çekildi. TFF, EURO 2032 adaylık başvurusunun kabul edilmesi durumunda EURO 2028 adaylığından çekileceğini daha önceden duyurmuştu.

AÇILIŞ İLE FİNAL PAYLAŞILACAK

EURO 2032 ev sahipliği için en merak edilen konu ise açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı. İki ülkenin de final maçı için talepte bulunması bekleniyor. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuyla ilgili, "Final için 80 bin kapasitenin üzerinde stat şartı var. 2026'nın sonuna kadar bunu önce kim sağlarsa, o finali alacak. İki taraf da sağlarsa belki o zaman kura olabilir. Gönül ister ki final maçını İstanbul'da yapalım" demişti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

EURO 2032, Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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