Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11\'ler belli oldu! Yeni transfer ilk kez sahaya çıkacak

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Henüz ligde puan kaybıyla tanışmayan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında seriyi sürdürmeyi planlıyor.
Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemedi. Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemedi.
Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Ömer Toprak, Güray, Erdal, Erdoğan, Saric, van de Streek, Larsson, Buksa
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