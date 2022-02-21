Üye Girişi
Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

21.02.2022 16:19

Son dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi'nin sözleşme detaylarını açıkladı. Uruguaylı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi.

Fenerbahçe'den Diego Rossi için KAP açıklaması geldi. Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte KAP açıklaması:

"OPSİYON ŞARTINA BAĞLIDIR"

"Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."

Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
YORUMLAR
500
Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı A Spor'un eski muhabiri TFF önünde ceket yakmıştı! 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı Fenerbahçe'de Slavia Prag mesaisi başladı

Kamu Aydınlatma Plaformu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement