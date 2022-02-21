Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe'den Diego Rossi için KAP açıklaması geldi. Rossi ile 2021-22 sezonu kiralık, sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olarak 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İşte KAP açıklaması:

"OPSİYON ŞARTINA BAĞLIDIR"

"Diego Rossi ve Kulübü ile 2021-22 sezonu kiralama ve sonraki 3 sezon satın alma opsiyonlu olmak üzere toplam 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

Futbolcumuzun sözleşmesinin 4 yıla uzaması opsiyonun kullanılması şartına bağlıdır."