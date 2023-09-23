Son Dakika: Paris'e gidiyoruz! Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika

Son Dakika: Paris'e gidiyoruz! Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

Son Güncelleme: 23.09.2023 16:40

Son dakika: A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla, grubunda 6'da 6 yaptı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya ile karşılaştı. Ev sahibini 3-1 yenen Filenin Sultanları, gruptaki son maçı öncesi 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmeyi garantiledi.

GERİDEN GELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya karşısında ilk seti kaybetti. Filenin Sultanları geriden gelerek peş peşe 3 seti de kazandı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Son Dakika: Filenin Sultanları, eleme grubunda 6'da 6 yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

PARİS'E GİDEN YOL

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

Son Dakika: Filenin Sultanları, eleme grubunda 6'da 6 yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

"KİMSE BİZE BUNU HEDİYE ETMEDİ"

Eda Erdem ise olimpiyat vizesi aldığımız maçın ardından, "Çok zor maç oldu. Turnuvanın en istikrarlı takımı Japonya'ydı zaten. Çok iyilerdi gerçekten, özellikle ilk sette. İkinci seti kazanmamız momentumu değiştirdi. Diğer setlerde oyun denk gitti ama ağırlığımızı koyduk. Çok yorulduk ama değdi. Bu yazın en büyük anlamı Paris Olimpiyatları'na bilet almaktı. Japon taraftarlar çok keyifliydi ve çok saygılıydı. Hayatın her anında çok saygılı insanlar zaten ama Japon seyircilerin desteği bir yere kadar onları götürdü. Bayrakların İstanbul Boğazı'na asılması bizi çok duygulandırdı. Görüntüler çok hoş ama biz bunu hak etik gerçekten. Kimse bize bunu hediye etmedi. Bütün yaz bunun için uğraştık.

Son Dakika: Filenin Sultanları, eleme grubunda 6'da 6 yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

"TÜM TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "2023 yılı gerçekten voleybol yılı oldu. Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası şampiyonlukları ve son olarak Paris Olimpiyatlarına gidiş hakkı. Çocuklarla yorgunlukları hakkında konuştum. 'Ülkeyi mutluluğa boğuyorsak, yorgunluktan falan bahsedilemez' dediler. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Tüm takımla gurur duyuyorum." dedi.

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Son Dakika Spor Son Dakika: Paris'e gidiyoruz! Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Paris'e gidiyoruz! Filenin Sultanları, Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
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