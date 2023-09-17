Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti - Son Dakika

Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti

Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş\'ı 3 golle geçti
Son Güncelleme: 17.09.2023 22:03

Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Onuachu, Bakasetas ve Visca kaydetti. Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkartarak 4. sıraya yükseldi. Maç eksiği bulunan ve ilk yenilgisini alan Beşiktaş ise 7 puanla, 9. basamağa geriledi.

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca oldukça üstün olan bordo-mavililer, rakibini 3 golle geçti.

YENİ TRANSFER GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor aradığı golü 29. dakikada yeni transferi Onuachu ile buldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Bakasetas frikikten Mert Günok'u avladı ve Trabzonspor, soyunma odasına 2 farklı galibiyetle gitti.

Son Dakika: Fırtına, Kara Kartal'a göz açtırmadı! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti

KAPANIŞ VISCA'DAN

İkinci yarı Beşiktaş etkisini artırmak istedi ancak Trabzonspor buna izin vermedi. 61. dakikada Edin Visca, farkı 3'e çıkaran golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Son Dakika: Fırtına, Kara Kartal'a göz açtırmadı! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti

LİGDE SON DURUM

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.

Son Dakika: Fırtına, Kara Kartal'a göz açtırmadı! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti

Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş'ı 3 golle geçti - Son Dakika
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