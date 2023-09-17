Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş\'ı 3 golle geçti

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca oldukça üstün olan bordo-mavililer, rakibini 3 golle geçti.

YENİ TRANSFER GOLLE BAŞLADI

Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor aradığı golü 29. dakikada yeni transferi Onuachu ile buldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Bakasetas frikikten Mert Günok'u avladı ve Trabzonspor, soyunma odasına 2 farklı galibiyetle gitti.

KAPANIŞ VISCA'DAN

İkinci yarı Beşiktaş etkisini artırmak istedi ancak Trabzonspor buna izin vermedi. 61. dakikada Edin Visca, farkı 3'e çıkaran golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

LİGDE SON DURUM

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.