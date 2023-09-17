Son Dakika: Fırtına farka koştu! Trabzonspor, Beşiktaş\'ı 3 golle geçti

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Papara Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadele boyunca oldukça üstün olan bordo-mavililer, rakibini 3 golle geçti.
Karşılaşmaya oldukça etkili başlayan Trabzonspor aradığı golü 29. dakikada yeni transferi Onuachu ile buldu. Dakikalar 41'i gösterdiğinde ise Bakasetas frikikten Mert Günok'u avladı ve Trabzonspor, soyunma odasına 2 farklı galibiyetle gitti.
İkinci yarı Beşiktaş etkisini artırmak istedi ancak Trabzonspor buna izin vermedi. 61. dakikada Edin Visca, farkı 3'e çıkaran golü attı. Mücadelede başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Trabzonspor puanını 9'a çıkardı ve 4. sıraya yükseldi. Maç eksiği bulunan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 9. sıraya geriledi.
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