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Son Dakika: Dev seri sona erdi! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi - Son Dakika

Son Dakika: Dev seri sona erdi! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

Son Güncelleme: 04.11.2023 21:31

Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçla 19 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, liderlik koltuğunu da Galatasaray'a kaptırdı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de Trabzonspor ile kozlarını paylaştı.

ONUACHU ATTI

10. dakikada sol kanatta topu sürükleyen Edin Visca ters ayağıyla ortasını yaptı. Kale önünde iyi yükselen Onuachu, topu ağlara yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

BU SEZON BİR İLK

Trabzonspor'un maçtaki ilk şutunu gole çeviren Paul Onuachu, Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'de yediği en erken golü kaydetti.

BERAT ATTI

İlk yarıyı 1-0 yenik kapatan Fenerbahçe, 46' da Berat Özdemir'in attığı golle takımını 2-0 öne geçirdi.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

SAMET'İN HATASI PAHALIYA PATLADI

Samet Akaydin'in kaptırdığı topta hızlı çıkan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür, sol çaprazdan kale önüne çıkardı. Nicolas Pepe'nin gelişine vurduğu top ağlara gitti.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

TADIC ATTI

59'da Sol kanatta Ferdi'den topu alan Tadic, Mehmet Can'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltının başına geçen Tadic top ve kaleciyi farklı köşeye yollarak farkı ikiye indirdi.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

İSMAİL KIZARDI

78'de Fenerbahçe'de rakibini omzundan çeken İsmail Yüksek, ikinci sarttan oyun dışında kaldı.

PENALTI KAÇTI TEKRAR KARARI ÇIKTI

Fenerbahçe 88. dakikada Dusan Tadic ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Direkten dönen topa müdahale eden Mendy'nin ceza alanına erken girdiği için penaltı tekrarlandı.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

FARK 1'E İNDİ

Tekrar atılan penaltı sonrası Dusan Tadic bu kez topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi

TRABZONSPOR ATTI, VAR'DAN DÖNDÜ

Trabzonspor maçın 90+5. dakikasında Enis Destan ile durumu 4-2'ye getirdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla pozisyon öncesi Trezeguet'in faul yaptığı gerekçesiyle gol iptal edildi.

Son Dakika: Fırtına sert esti! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Dev seri sona erdi! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Dev seri sona erdi! Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'a 3-2 yenildi - Son Dakika
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