Son Dakika: Formula 1, Rusya GP ile sözleşmesini feshetti - Son Dakika

Ukrayna'yı işgale kalkılan Rusya'ya spor dünyasının yaptırımları bitmiyor. Formula 1 yönetimi, Rusya GP ile olan sözleşmesini feshetti.
Soçi'de bu yıl eylül ayında yapılması planlanan yarış, şimdiden iptal edilirken 2023'te taşınacağı Petersburg'da da artık yarış olmayacak.
Rusya Grand Prix'si Formula 1'in en kazançlı yarışlarından bir tanesiydi ve uzun süreli bir kontratı bulunuyordu. Formula yönetimi buna rağmen Rusya'yı devre dışı bıraktı.
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