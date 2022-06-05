Son Dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal - Son Dakika
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Son Dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal

05.06.2022 18:30

Son dakika: Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Casper Ruud'u 3-0 yenen Rafael Nadal şampiyon oldu. İspanyol raket bu zaferle birlikte toplamda 14. kez Fransa Açık'ı kazanma başarısı gösterdi.

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Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Norveçli Casper Ruud'u 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal şampiyon oldu. Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı Fransa Açık'ta Zverev sakatlandı, Nadal finale çıktı

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