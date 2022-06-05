Son dakika: Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde, Casper Ruud'u 3-0 yenen Rafael Nadal şampiyon oldu. İspanyol raket bu zaferle birlikte toplamda 14. kez Fransa Açık'ı kazanma başarısı gösterdi.
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5.06.2022 18:44:13. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal - Son Dakika