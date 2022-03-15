Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek - Son Dakika

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı rövanş mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.

İLK MAÇ BERABERE

Aslan, deplasmandaki ilk maçta Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar perşembe akşamı saat 20.45'te Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek.

Daniele Orsato'nun son Galatasaray ve Barcelona maçları:

2019: Galatasaray 0-1 Real Madrid

2021: Benfica 3-0 Barcelona

Daniele Orsato'nun Türk temsilcilerinin yönettiği maçlar:

(07.09.2021) Hollanda 6-1 Türkiye

(05.08.2020) FC Kopenhag 3-0 Başakşehir

(22.10.2019) Galatasaray 0-1 Real Madrid

(20.08.2015) Atromitos 0-1 Fenerbahçe

(16.10.2012) Macaristan 3-1 Türkiye

(18.08.2011) Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor