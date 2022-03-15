Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek - Son Dakika

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı rövanş mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.
Aslan, deplasmandaki ilk maçta Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar perşembe akşamı saat 20.45'te Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek.
Daniele Orsato'nun son Galatasaray ve Barcelona maçları:
2019: Galatasaray 0-1 Real Madrid
2021: Benfica 3-0 Barcelona
Daniele Orsato'nun Türk temsilcilerinin yönettiği maçlar:
(07.09.2021) Hollanda 6-1 Türkiye
(05.08.2020) FC Kopenhag 3-0 Başakşehir
(22.10.2019) Galatasaray 0-1 Real Madrid
(20.08.2015) Atromitos 0-1 Fenerbahçe
(16.10.2012) Macaristan 3-1 Türkiye
(18.08.2011) Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor
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