Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek - Son Dakika
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Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

15.03.2022 15:43

Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın son 16 turu rövanşında NEF Stadı'nda perşembe akşamı Barcelona'yı konuk edeceği maçta İtalyan haken Daniele Orsato düdük çalacak. Orsato'nun yönettiği maçlarda temsilcilerimiz pek iyi sonuçlar almadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Barcelona ile oynayacağı rövanş mücadelesini İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği açıklandı.

Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek

İLK MAÇ BERABERE

Aslan, deplasmandaki ilk maçta Barcelona ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılılar perşembe akşamı saat 20.45'te Barcelona ile rövanş maçına çıkacak. Kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Her türlü beraberlikte maç uzatmalara gidecek.

Daniele Orsato'nun son Galatasaray ve Barcelona maçları:

2019: Galatasaray 0-1 Real Madrid

2021: Benfica 3-0 Barcelona

Daniele Orsato'nun Türk temsilcilerinin yönettiği maçlar:

(07.09.2021) Hollanda 6-1 Türkiye

(05.08.2020) FC Kopenhag 3-0 Başakşehir

(22.10.2019) Galatasaray 0-1 Real Madrid

(20.08.2015) Atromitos 0-1 Fenerbahçe

(16.10.2012) Macaristan 3-1 Türkiye

(18.08.2011) Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray-Barcelona maçını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek - Son Dakika


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