 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak - Son Dakika

Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak

Son Güncelleme: 18.10.2023 11:07

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı RAMS Park'ta ağırlayacağı karşılaşmada deplasman yasağı olmayacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Deplasman yasağının uygulanmayacağı mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar tribünde yerini alabilecek.

"GELİYORUZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." denildi. Öte yandan siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"DEPLASMAN YASAĞINI DOĞRU BULMUYORUM"

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada, "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Asgari ücret ne kadar olacak? İşte pazarlığın başlayacağı rakam
11:18 Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
11:12 Tel Aviv'de isyan ettiren görüntü! Katliamın sorumlularının keyfi yerinde
11:02 Metin Akpınar'ın ikiz kızlarına aylık 10'ar bin TL destek olduğu ortaya çıktı
10:34 İsrail'in 500 insanı katlettiği hastanenin son hali! Her kare kahrediyor
10:30 Hastane saldırısının tanığı olan doktor: Bu bir soykırım, tüm hastaneler işlevsiz hale gelmeden harekete geçin
10:27 Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak
10:12 İsrail'den 500 kişinin öldürüldüğü katliamın ardından çıldırtan savunma: Garajı bombalamıştık
10:09 Kahramanmaraş'ta otomobil dolandırıcılığı! Sazan sarmalı tuzağıyla 365 bin TL'sini kaybetti
09:59 Şampiyon gibi sevindiler! San Marino, 2 yıllık gol özlemine son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2023 11:55:08. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement