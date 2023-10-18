Son Dakika: Galatasaray-Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Deplasman yasağının uygulanmayacağı mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar tribünde yerini alabilecek.

"GELİYORUZ"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, " Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak Galatasaray-Beşiktaş müsabakası için toplanan İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, taraftarlarımızın deplasman tribününde yer almalarına karar vermiştir." denildi. Öte yandan siyah-beyazlılar yaptığı paylaşımda, "Ali Sami Yen deplasmanındayız. Geliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"DEPLASMAN YASAĞINI DOĞRU BULMUYORUM"

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada, "Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz." ifadelerini kullanmıştı.