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Son Dakika: Halil Umut Meler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak - Son Dakika

Son Dakika: Halil Umut Meler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak

Son Güncelleme: 18.10.2023 15:16

Son dakika: Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'ı ağırlayacak. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler görev alacak.

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.

DERBİ, MELER'İN

Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiye Halil Umut Meler atandı. Öte yandan Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin Hatayspor'a konuk olacağı mücadelede ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

21 EKİM CUMARTESİ

22 EKİM PAZAR

23 EKİM PAZARTESİ

Halil Umut Meler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Halil Umut Meler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Halil Umut Meler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak - Son Dakika
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