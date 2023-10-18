Son Dakika: Halil Umut Meler, Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak

Galatasaray ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak.
Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk edeceği derbiye Halil Umut Meler atandı. Öte yandan Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin Hatayspor'a konuk olacağı mücadelede ise Volkan Bayarslan düdük çalacak.
Süper Lig'in 9. haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
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