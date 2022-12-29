Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu

29.12.2022 16:22
Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Sivasspor'a konuk olacak Galatasaray'ın karşılaşmadaki ilk 11'i belli oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geliyor. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı yayımlanacak.

15. HAFTANIN LİDERİ

14 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Galatasaray, 30 puan topladı. Aslan, ligde 15. haftayı lider tamamladı. Sivasspor ise 14 puanla 15. haftayı 16. sırada tamamladı.

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Sivaspor, Max Gradel, Samba Camara ve Aaron Appindangoye'nin sakatlıkları nedeniyle maçın kadrosuna alınmadığını açıkladı.

İşte Sivasspor'un açıklaması:

"Galatasaray maçı öncesi gerçekleştirdiğimiz antrenmanda üst arka adalesinde gerilme ve ödem oluşan Max Gradel, Kasımpaşa maçında kalçasında zorlanma oluşan Samba Camara ile Kasımpaşa maçı öncesi ayak bileğinde burkulma olan ve ağrıları devam eden Aaron Appindangoye bugün oynayacağımız Galatasaray maçı kadrosuna alınmamıştır.".

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin Yalçın, Caner, Goutas, Uğur, Keita, Ulvestad, Saba, Ahmed Musa, Erdoğan, Yatabare.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Van Aanholt, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis

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Son Dakika Spor Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'ın Sivasspor deplasmanındaki ilk 11'i belli oldu - Son Dakika
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