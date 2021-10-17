Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
17.10.2021 14:50
Son dakika: Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Nelsson, Van Aanholt, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil, Mostafa. Fatih Terim bu karşılaşmada adeta bütün hücumcularını sahaya sürdü. Savunmada tercihini Alpaslan'dan yana kullandı.
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