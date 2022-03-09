Son dakika: Galatasaray Kulübü: TFF'nin aldığı karar, Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür - Son Dakika
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Son dakika: Galatasaray Kulübü: TFF'nin aldığı karar, Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür

09.03.2022 17:09
Son dakika: Galatasaray Kulübü: TFF'nin aldığı karar, Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararının Türk futbolundaki büyük sorunların bir kabulü olduğunu belirtti.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) aldığı hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararının Türk futbolundaki büyük sorunların bir kabulü olduğunu belirtti.

Galatasaray Spor Kulübü, TFF'nin aldığı hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında resmi internet sitesinden bir açıklama paylaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, hakem hatalarından en çok etkilenen takım olduklarını belirterek, sistemin değişmesi gerektiğini bir kez daha dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı açıklamada, " Galatasaray Spor Kulübü, taraflı, tarafsız herkesin kabul ettiği üzere, hatalı hakem kararlarından bu sezon olumsuz anlamda en fazla etkilenen kulüp olmuştur. Sadece kendimiz için değil, sahaya çıkan tüm kulüpler için adalet isteğimizi, Merkez Hakem Kurulu sisteminin, işleyişinin şeffaf ve adaletli bir şekilde değişmesi gerektiğini defalarca dile getirdik. TFF'nin hakem ve gözlemci klasmanlarını yeniden belirleme kararı hakkında yaptığı açıklamayı büyük bir dikkatle inceledik. Bunca haksızlığa uğramış bir kulüp olarak, değişiklik isteğimiz ortadadır. Bu süreçte bu talebimizi her mecrada birçok kez ifade ettik. Alınan bu karar kulübümüzün dile getirdiği Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür. Galatasaray Spor Kulübü'nün talebi sadece kişilerin değil, sistemin işleyişinin değişmesi ile ilgilidir. Biz, kapalı kapılar ardında, ben dedim, oldu zihniyeti ile yapılan değil; şeffaf, kriterleri belli, tüm kulüplerin fikirleri alınarak ortak aklın ürünü olan, doğru zamanda ve vicdanların rahat olacağı bir sistem kurulmasını talep ediyoruz. Türk futbolunun geleceği için her zaman masada bulunacağımızı ve alınan tüm kararların takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.


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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika: Galatasaray Kulübü: TFF'nin aldığı karar, Türk futbolundaki büyük sorunların varlığının bir kabulüdür - Son Dakika


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