Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika

Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi

Son Dakika: Süper Lig\'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor\'u 2-1 yendi
Son Güncelleme: 24.09.2023 19:17

Son dakika: Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u konuk etti. İkinci yarısı kıran kırana geçen mücadeleyi kazana taraf 2-1'lik skorla siyah-beyazlılar oldu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserisporla kozlarını paylaştı.

GEDSON KADROYA ALINMADI

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes, yaşadığı ağrılar nedeniyle Kayserispor maçı kadrosunda yer almadı. Fernandes'ın son Konferans Ligi maçında küçük bir sakatlık yaşadığı ve ağrılarının devam etmesi nedeniyle kadroya dahil edilmediği belirtildi.

Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

GHEZZAL AYLAR SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 161 gün sonra bir lig maçına ilk 11'de başladı.

Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

İLK YARIDA GOL ÇIKMADI

Mücadelenin ilk 45 dakikasında özellikle ev sahibi Beşiktaş'ın gol yollarında etkili olma çabası sonuç bulmayınca ilk yarıda gol çıkmadı.

Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

47. dakikada Kayserispor'un kullandığı köşe vuruşunda top arkaya sekti ve Carlos Mane topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

ABOUBAKAR SAHNEDE

Kayserispor'un golünden sadece 10 dakika sonra Rachid Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktasında boş kalan Aboubakar topu ağlara yolladı ve Beşiktaş beraberliği yakaladı.

Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti

CHAMBERLAIN SİFTAH YAPTI

63'de Salih'in mükemmel pasında ceza sahasında topla buluşan Chamberlain topu ağlara yollamaya başardı ve Beşiktaş 2-1 öne geçti. Bu gol yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarda attığı ilk gol oldu.

Son Dakika: Geriden gelip kazandılar! Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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