Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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Spor

Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi

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Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında gerginlik yaşandı. Takım arkadaşları araya girerek ikiliyi sakinleştirdi.

16.12.2024 23:31  Güncelleme: 23:42
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 yendi. Dev karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

UĞURCAN VE MENDY BİRBİRİNE GİRDİ

Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu kafa kafaya geldi. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Uğurcan'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi. Uğurcan sakinleşip soyunma odasının yolunu tutarken Mendy bir süre daha sahada arkadaşları tarafından yatıştırıldı.

İşte o anlar;

Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi
GÖRÜNTÜ: BEIN SPORTS
Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi

Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ferhat Ataş:
    ulan trabzon madem o kadar iyi takımsınız 16 sırada ne işiniz var galatasarayı görünce mi bi tarafları kalkıyor bunların anlamadım gitti :)) 80 34 Yanıtla
    ziya tekneci:
    hakemlerden gormuyormusun 10 5
  • Mustafa karaca:
    gs.kalksın otursun hakeme dua etsin. 26 57 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    Fenere de böyle ölümüne oynasaydınız ya, hamsi kafalılar. Galatasaray’a rakip olunca mı bi taraflarınız kalkıyor. 45 27 Yanıtla
  • Burak Öğüt:
    fenere de böyle ölümüne oynasaydınız ya hamsi kafalılar. 40 23 Yanıtla
  • Çelikk:
    TS Onurları Var 13 12 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    BU MAÇTA BIRILERI BASIMIZA FUTBOLCU KESILDI, INSAN ISTE AKLINA GARİP GARİP SEYLER GELIYOR 17 8 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Golde mendinin hatası var topa yükselseydi rahat alırdı. yeni oyuna giren dangalak niye kafasını oraya sokuyor top dışarı çıkıyordu. Bu maçı Hakem ve Şenol hoca verdi. Takımda yorulan oyuncuları 10 dakika önce değiştirseydi takım bu kadar baskı yeyip golü atamazdı. gölden önce verilen iki fail de fail değil hakemin yavvvşşaakkoğğğı. 3 10 Yanıtla
  • Ali Alper DR.:
    Hepsi rol gol korner sayısı bıle tasarlı karlı KASA gunaydın 0 0 Yanıtla
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