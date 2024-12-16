Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u son dakika golüyle 4-3 yendi. Dev karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından sahada Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı.
Bordo-mavililerin kaptanı Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu kafa kafaya geldi. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı. Uğurcan'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi. Uğurcan sakinleşip soyunma odasının yolunu tutarken Mendy bir süre daha sahada arkadaşları tarafından yatıştırıldı.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi - Son Dakika
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