Son dakika golü ortalığı karıştırdı: Futbolcular birbirine girdi

Abdul Mecit el sabah:

Golde mendinin hatası var topa yükselseydi rahat alırdı. yeni oyuna giren dangalak niye kafasını oraya sokuyor top dışarı çıkıyordu. Bu maçı Hakem ve Şenol hoca verdi. Takımda yorulan oyuncuları 10 dakika önce değiştirseydi takım bu kadar baskı yeyip golü atamazdı. gölden önce verilen iki fail de fail değil hakemin yavvvşşaakkoğğğı.