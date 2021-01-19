Son dakika! Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0 - Son Dakika

Son dakika! Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0

Son dakika! Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0
Son Güncelleme: 19.01.2021 18:17

Son dakika haberi... STAT: Gürsel AkselHAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)GÖZTEPE: İrfan Can (xxx) - Murat (xx), Mihojevic (xxx), Titi (xxxx), Berkan (xxx), Nwobodo (xxx), Soner (xxx) (Dk. 69 Beykan x), Zulj (xxx) (Dk. 60 Kubilay x), Tripic (xx) (Dk.

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xxx) - Murat (xx), Mihojevic (xxx), Titi (xxxx), Berkan (xxx), Nwobodo (xxx), Soner (xxx) (Dk. 69 Beykan x), Zulj (xxx) (Dk. 60 Kubilay x), Tripic (xx) (Dk. 60 Napoleoni x), Halil (xxxx) (Dk. 81 Batuhan x), Ndiaye (xxx) (Dk. 70 Ideye x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (x) - Johansson (x) (Dk. 46 Ömürcan x), Diego (x) (Dk. 46 Mustafa x), Toure (xx), Halil İbrahim (xx), Piris (x), Soner (xx), Murat (xx) (Dk. 76 Hüseyin x), Gökhan (x) (Dk. 46 Rahmetullah x), Polomat (x), İlker (x) (Dk. 73 Metehan x)

GOLLER: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Ndiaye, Dk. 45+1, Dk. 71 Halil (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat, Dk. 22 Piris (Gençlerbirliği)

SÜPER Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda İttifak Konyaspor'u 3-2 yenen Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 4-0. Sarı-kırmızılılarda gol perdesini 25'inci dakikada yeni transfer Zulj açtı. Göz-Göz 45'te Nidaye ve 45 artı 1'de Halil'in golleriyle skoru 3-0 getirip soyunma odasına rahat girdi. İkinci yarıda da rakibi karşısında etkili olan İzmir temsilcisinde 71'de Halil bir kez daha sahne alıp 4'üncü kez takımına gol sevinci yaşattı. Bu sonuçla Göztepe puanını 25'e çıkardı ve alt sıralardan uzaklaştı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 9 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

9'uncu dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Soldan Berkan'ın ortaladığı topa ön direkte Soner dokundu. Meşin yuvarlak az bir farkla yandan oyun alanını terk etti.

13'üncü dakikada Polomat'ın yerden pasında İlker topa gelişine vurdu, şut direğin dibinden auta çıktı.

18'inci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Atılan geri pasta topu Ndiaye kaptı. Ndiaye'nin pasında topla buluşan Halil'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Berkan'ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Zulj savunma arasından kafayı vurdu: 1-0.

43'üncü dakikada Berkan soldan ortaladı, Zulj kafayı vurdu. Ancak top üstten dışarı çıktı.

45'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda topla buluşan Halil yerden ortaladı, Ndiaye topa kayarak vurdu: 2-0.

45 artı 1'inci dakikada Göztepe tabelayı 3-0'a getirdi. Piris'in hatalı geri pasta topu kapan Halil, kaleci Nodfeldt'i çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

53'üncü dakikada Göztepe 4'üncü golden oldu. Kontratağa çıkan sarı-kırmızılılarda Halil'in pasına hareketlenen Ndiaye topu içeri çevirdi. Tripic altıpas üzerinde topu kale yerine auta attı.

65'inci dakikada sol kanattan Gençlerbirliği kalesine yüklenen Göztepe'de Halil'in ortaladığı topa Ndiaye kafayla dokundu ancak pozisyondan sonuç gelmedi.

71'inci dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Kubilay'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Halil düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.


- İzmir
Kaynak: DHA

Mehmet Cem Hanoğlu, Gençlerbirliği, Burak Şeker, Göztepe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika! Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0 - Son Dakika


Son Dakika
19:24 İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 8 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi
19:12 Çaykur Rizespor, Konyaspor'u 3 dakikada devirdi
18:51 Son Dakika: Galatasaray-Samsunspor maçında ilk 11'ler belli oldu.
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB'ye resti dünya basınında yankılandı
18:39 Son Dakika: Afyonkarahisar'da iniş yapan bir helikopter, termal otellerin olduğu bölgeye düştü
18:28 Mücadele nefes kesti! Juventus, Lazio'ya kabusu yaşattı
17:10 Gözünü para hırsı bürümüş! Ronaldo'dan Juventus'a büyük şok
17:09 CHP kongresine katılan Tuncay Özkan yumruklu kavgayı su içip gülümseyerek izledi
17:10 Osmangazi Köprüsü'nde 10 otomobilin lastiği aynı anda nasıl patladı! İlginç olayın sırrı çözüldü
16:58 Ndombele, Galatasaray için Genoa'nın teklifini reddetmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2023 19:54:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement