Son dakika! Göztepe-Gençlerbirliği: 4-0

STAT: Gürsel Aksel

HAKEMLER: Burak Şeker (xx), Mehmet Cem Hanoğlu (xx), Murat Ergin Gözütok (xx)

GÖZTEPE: İrfan Can (xxx) - Murat (xx), Mihojevic (xxx), Titi (xxxx), Berkan (xxx), Nwobodo (xxx), Soner (xxx) (Dk. 69 Beykan x), Zulj (xxx) (Dk. 60 Kubilay x), Tripic (xx) (Dk. 60 Napoleoni x), Halil (xxxx) (Dk. 81 Batuhan x), Ndiaye (xxx) (Dk. 70 Ideye x)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt (x) - Johansson (x) (Dk. 46 Ömürcan x), Diego (x) (Dk. 46 Mustafa x), Toure (xx), Halil İbrahim (xx), Piris (x), Soner (xx), Murat (xx) (Dk. 76 Hüseyin x), Gökhan (x) (Dk. 46 Rahmetullah x), Polomat (x), İlker (x) (Dk. 73 Metehan x)

GOLLER: Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Ndiaye, Dk. 45+1, Dk. 71 Halil (Göztepe)

SARI KARTLAR: Dk. 15 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat, Dk. 22 Piris (Gençlerbirliği)

SÜPER Lig'de hafta sonu mesaisinde deplasmanda İttifak Konyaspor'u 3-2 yenen Göztepe evinde Gençlerbirliği'ni farklı mağlup ederek 2'de 2 yaptı: 4-0. Sarı-kırmızılılarda gol perdesini 25'inci dakikada yeni transfer Zulj açtı. Göz-Göz 45'te Nidaye ve 45 artı 1'de Halil'in golleriyle skoru 3-0 getirip soyunma odasına rahat girdi. İkinci yarıda da rakibi karşısında etkili olan İzmir temsilcisinde 71'de Halil bir kez daha sahne alıp 4'üncü kez takımına gol sevinci yaşattı. Bu sonuçla Göztepe puanını 25'e çıkardı ve alt sıralardan uzaklaştı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise 9 puanda kalarak düşme hattından kurtulamadı.

9'uncu dakikada ilk tehlikeli atağı Göztepe geliştirdi. Soldan Berkan'ın ortaladığı topa ön direkte Soner dokundu. Meşin yuvarlak az bir farkla yandan oyun alanını terk etti.

13'üncü dakikada Polomat'ın yerden pasında İlker topa gelişine vurdu, şut direğin dibinden auta çıktı.

18'inci dakikada Göztepe mutlak golü kaçırdı. Atılan geri pasta topu Ndiaye kaptı. Ndiaye'nin pasında topla buluşan Halil'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

25'inci dakikada Göztepe öne geçti. Berkan'ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Zulj savunma arasından kafayı vurdu: 1-0.

43'üncü dakikada Berkan soldan ortaladı, Zulj kafayı vurdu. Ancak top üstten dışarı çıktı.

45'inci dakikada Göztepe golleri ikiledi. Hızlı gelişen atakta sol çaprazda topla buluşan Halil yerden ortaladı, Ndiaye topa kayarak vurdu: 2-0.

45 artı 1'inci dakikada Göztepe tabelayı 3-0'a getirdi. Piris'in hatalı geri pasta topu kapan Halil, kaleci Nodfeldt'i çalımlayıp meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

53'üncü dakikada Göztepe 4'üncü golden oldu. Kontratağa çıkan sarı-kırmızılılarda Halil'in pasına hareketlenen Ndiaye topu içeri çevirdi. Tripic altıpas üzerinde topu kale yerine auta attı.

65'inci dakikada sol kanattan Gençlerbirliği kalesine yüklenen Göztepe'de Halil'in ortaladığı topa Ndiaye kafayla dokundu ancak pozisyondan sonuç gelmedi.

71'inci dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Kubilay'ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Halil düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Göztepe 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

- İzmir