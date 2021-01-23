Son dakika haber! Anderson Esiti, Göztepe ile imzaladı - Son Dakika

Son dakika haber! Anderson Esiti, Göztepe ile imzaladı

Son dakika haber! Anderson Esiti, Göztepe ile imzaladı
Son Güncelleme: 23.01.2021 21:44

Son dakika spor haberi: SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ara transfer döneminden 4'üncü takviyesini gerçekleştirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe ara transfer döneminden 4'üncü takviyesini gerçekleştirdi. Ankaraspor'dan Beykan, Anderlecht'ten Zulj ve Trabzonspor'dan Diabate ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar Yunanistan'ın Paok takımında forma giyen Anderson Esiti ile de resmen anlaştı. Nijeryalı milli oyuncuyla ilgili Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, "1994 doğumlu orta saha oyuncusu Anderson Esiti sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza katılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Son dakika haber! Anderson Esiti, Göztepe ile imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Anderson Esiti, Göztepe ile imzaladı - Son Dakika
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