Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Murat Fırat'ı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, Macaristan'da düzenlenen şampiyonada grekoromen stil 67 kiloda kürsünün zirvesinde çıkan milli güreşçi Murat Fırat için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

" Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde, grekoromen stil 67 kilo finalinde Macar rakibi Krisztian Istvan Vancza'yı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonluğunu elde eden milli güreşçimiz Murat Fırat'ı yürekten kutluyorum. Ülkemizi gururlandıran sporcumuza, hocalarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."