Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik - Son Dakika
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Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik

26.02.2022 19:45
Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik

Gelen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu İbrahim Çolak, halka aletinde altın madalya kazandı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası halka aleti finalinde 14.733 puanla altın madalya kazanan İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Elde ettiği altın madalya ile bizleri bir kez daha gururlandıran İbrahim Çolak'ın başarılarının devamını diliyorum. Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda Ay-Yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Bakan Kasapoğlu'ndan İbrahim Çolak'a tebrik - Son Dakika


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