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Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

27.01.2022 08:49
Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Son dakika haber... BEŞİKTAŞ Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

BEŞİKTAŞ Kulübü eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu gece saatlerinde Bakırköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay Bakırköy, Yeşilköy Mahallesi'nde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası kanlar içine kalan Mahmutyazıcıoğlu ağır yaralanırken, yanında bulunan şoförü ise yaralandı. Olay sonrası saldırıyı düzenleyenler kaçarken durum polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu ile şoförüne ilk müdahaleyi yaparak yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Restoran ve çevresinde güvenlik kameraları incelemeye alınırken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Mahmutyazıcıoğlu'nun 34 BJK 606 plakalı aracının ise restoran önünde park halinde olduğu görüldü.

SALDIRI SONRASI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Saldırı sonrası yaşananlar bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de sağlık ekiplerinin müdahale ettiği görülüyor. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu sunucu Ece Erken ile evliydi.

- İstanbul
Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti
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Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
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