Son dakika haber | Fenerbahçe'de 'forma adaleti tartışması' kadro dışı kararlarını getirdi - Son Dakika
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Son dakika haber | Fenerbahçe'de 'forma adaleti tartışması' kadro dışı kararlarını getirdi

24.03.2022 15:33
Son dakika haber | Fenerbahçe'de 'forma adaleti tartışması' kadro dışı kararlarını getirdi

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.

Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. İki oyuncu çalışmalarını takımdan ayrı bireysel sürdürecek.

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Mesut Özil ile Watford'dan devre arasında takıma geri çağırılan Ozan Tufan'ın kadro dışı kaldığı açıklandı. Takımın bugün yapacağı akşam idmanı öncesinde Samandıra'da gergin anlar yaşandı. Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın İsmail Kartal'a sitemi kadro dışı ile sonuçlandı. Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri gerdi. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullandı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da gerdi. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletti. Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırıldı. İki oyuncunun çalışmalarına takımdan ayrı olarak Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde devam etmesi bekleniyor. Öte yandan Ozan Tufan, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 182 maçta 21 gol atarken, 24 de asist yaptı.


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İsmail Kartal, Mesut Özil, Ozan Tufan, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Fenerbahçe'de 'forma adaleti tartışması' kadro dışı kararlarını getirdi - Son Dakika


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