Son dakika haber! Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı

14.03.2022 22:07
Son dakika haber! Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez derbi kazandı.

Spor Toto Süper Lig'de evinde Beşiktaş ile karşılaşan Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı ve bu sezon ilk kez derbi kazandı. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 2 maçta da mağlup olmuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Beşiktaş ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, bu sezon daha önce Beşiktaş ile Vodafone Park'ta, Fenerbahçe ile de evinde oynadığı müsabakalarda 2-1 mağlup olmuştu.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Galatasaray bu sezon ilk kez derbi kazandı - Son Dakika


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