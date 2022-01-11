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Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

11.01.2022 11:14
Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara-Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Konyaspor'da forma giyen milli futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık, Ankara- Niğde otoyolunda geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti

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Ahmet Yılmaz Çalık, Konyaspor, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Konyasporlu milli futbolcu Ahmet Çalık trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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