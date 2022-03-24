Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor - Son Dakika
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Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor

24.03.2022 12:36
Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tutacaklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı ziyaret eden Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri sözü tutacaklarını ifade etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 1-10 Nisan tarihleri arasında Peru'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarını Kocaeli'deki kampta tamamlayan Down Sendromlular Futsal Milli Takım sporcularını ve antrenörleri makamında ağırladı.

"Dünya şampiyonluğunu ile bu başarımızı taçlandıracağız"

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'ın selamlarını ileten Down Sendromlular Futsal Milli Takımı Teknik Kurul Başkanı İbrahim Acar, "Sizlerin katkılarıyla Kocaeli'de kamp çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Daha önce de burada yapılan kamp çalışmalarımız sonrası İtalya'da Avrupa Şampiyonu olmuştuk. İnşallah Kocaeli'nin uğuru ile hedefimiz olan Peru'da Dünya Şampiyonluğunu ile bu başarımızı taçlandıracağız. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı şahsınıza ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" dedi.

"Yolunuz açık olsun"

Sporculara başarılar dileyen Tahir Büyükakın ise "Daha iyi hazırlanmaları için elimizden gelen bütün kolaylıkları sağladık. Hocalarımızla birlikte çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiler. Daha önce büyük başarıyla Avrupa şampiyonu olarak göğsümüzü kabarttınız. İnanıyoruz ki Dünya Şampiyonası'nda da başarı gösterip az önce cumhurbaşkanımıza verdiğiniz sözü tutarak kupayı alacaksınız. Hepiniz çok başarılı sporcularsınız. Biz sizlerle daha önce de bir araya gelmiştik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak kapımız sizlere her zaman açıktır. Her birinize şimdiden başarılar diliyorum, yolunuz açık olsun" şeklinde konuştu.

Down Sendromlular Futsal Milli Takımı sporcuları ise "Kupayı alacağız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor
Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor
Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor
Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor

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Recep Tayyip Erdoğan, Down Sendromlular, Kocaeli, Futsal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Özel sporcular, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdikleri sözü tutmak istiyor - Son Dakika


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