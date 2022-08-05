Son dakika haber! Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor

05.08.2022 11:20
Son dakika haber! Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor

Son dakika gelişmesine göre Para atlet Abdullah Ilgaz, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Para atlet Abdullah Ilgaz, Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmayı hedefliyor.

Paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz, Konya'da 9-18 Ağustos tarihlerinde yapılacak oyunlar öncesi AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Organizasyonun Türkiye'de yapılacak olması nedeniyle ayrı bir önem taşıdığına işaret eden Abdullah, kürsünün zirvesinde yer almak istediğini dile getirdi.

Oyunlarda en iyi şekilde mücadele edeceklerini vurgulayan Abdullah, "Evimizde düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda her şeyi yaparak altın madalyayı almayı, bayrağımız dalgalandırabilmeyi hedefliyorum. Göğsümüzde taşıdığımız Türk bayrağını en iyi yerlere getirebilmek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Abdullah, asıl hedefinin ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları olduğunu vurgulayarak, "Bundan sonraki hedefimizde Dünya Şampiyonası var. Ama bizim için asıl önemli olan ise 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Paris'te Allah'ın izniyle kürsüde yer almak istiyorum. Benim çok sevdiğim bir söz var; bizim başarabileceklerimizin limiti yok. Hiçbir hayal uzak değil, hiçbir hayal gerçekleştirilemeyecek kadar zor değil." ifadelerini kullandı.

Sporla değişen Abdullah

Para atletizm dışında daha önce ampute futbol ve para tekvando branşlarını da yaptığı belirten Abdullah Ilgaz, sporun hayatına kattıklarını da anlattı.

Doğuştan sol kolunda engelli olan milli atlet, sporla öz güveninin yerine geldiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Akrabaların bulunduğu ortama giremezdim, kimseyle muhabbet etmezdim. Kolumu saklardım. Hatta ilkokulda resim çantam vardı, resim dersleri olduğunda kolumu onun arasına sıkıştırırdım. Kimse baksın istemezdim, baktıkları zaman rahatsız olurdum, çekinirdim. Spora başladığım andan itibaren ise Abdullah çok daha farklı biri oldu. Kendisiyle dalga geçebilen, insanlar içinde söz alıp konuşabilen, kendisini ifade edebilen biri oldu. Şimdi hangi ortama girersem gireyim karşımdakinin de bir insan olduğunu, onun da benden farklı olmadığını düşünerek kendimi nazik, rahat bir biçimde ifade edebilirim. Ortam içine girdiğinde sıkılıp kasılan Abdullah değil, omuzları geride, kafası dik 'merhaba ben Abdullah' diyebilen bir Abdullah var artık."

İnsanların spor, sanat gibi alanlarla ilgilenerek kendilerini keşfetmesi gerektiğini anlatan Abdullah, "Birisi 'engelliyim, insanlar bana nasıl bakacak, ne diyecek' diye evden çıkamıyorken, bir başkası sürekli başka bir kursa, spora, resim, yazarlık, enstrüman kursuna gidiyor. Kendisini keşfetmek adına çalışmalarda bulunuyor. Karşımdaki insanın kendisini keşfetmesi adına bir şeyler için uğraşmasını, çaba göstermesini isterim. Engelli birey bir şeyler yapabildiğini kendisine ispatlayabilmeli. Yoksa o durumun, psikolojinin içerisinden çıkmak gerçekten çok zor." şeklinde görüş belirtti.

Abdullah Ilgaz, insanların zorlukların üstesinden ancak kendilerine güvenerek gelebileceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi Kazada ölen aynı aileden 3 kişinin cenazeleri Yozgat'a gönderildi Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı Konya'da yaralı halde bulunan leylek tedaviye alındı
Kaynak: AA

Paris, Konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haber! Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:11 Bakan Soylu, CHP'li Bülent Tezcan ve Tele1 sunucusunun Yediiklim Yayınevi iddiasını yalanladı
11:03 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den takipçisinin, "Kızını itin önüne atıyorsun" sözlerine sert tepki: Haddini bilmezsen bildiririm!
10:45 Kadıköy'de, "Köpeğime toz geldi" diyen şahıs, temizlik işçisinin burnunu kırdı
10:44 Müslüme olayını kapatmak istiyorlar! Aile üyelerinin ifadeleri duruşmayı daha karmaşık hale getirdi
10:33 KOM'dan tarihi eser kaçakçılarına operasyon: Kargo paketine gizlenen 1073 sikkeye el konuldu
10:30 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.035 lira seviyesinden işlem görüyor
10:21 Bakan Kirişçi duyurdu! Tarımsal destek ödemeleri bugün hesaplara yatırılacak
10:12 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 17,96 seviyesinden işlem görüyor
10:12 AK Partili Hasankeyf Belediyesi Başkanvekili Abdullah Tarhan, "Usulsüz işe alımlara artık dayanamadım" diyerek partisinden istifa etti
10:09 Deprem uzmanı uyardı: Malatya, 6.6 ila 7.2 büyüklüğünde iki depremle karşı karşıya kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 11:27:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Para atlet Abdullah Ilgaz, İslami Oyunlar'da altın madalya kazanmak için çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement