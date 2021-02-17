Son dakika haberi! Altınordu savunmasında forma savaşı

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçını kazanarak tırmanışını sürdüren Altınordu, cumartesi günü evinde oynayacağı Adanaspor karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, savunmada forma rekabeti üst düzeye çıktı.
Ankaraspor karşılaşması sonrasında sağ elinde kırık tespit edilen Yusuf Yalçın Aslan'dan yararlanamayacak kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun Yusuf Can Esendemir, Kahraman Demirtaş ve Yiğithan Güveli'ye hazır ol emri verdiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın Adanaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle Yusuf Can'a şans vereceği bildirildi.
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