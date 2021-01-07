Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2) - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)

Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2)
Son Güncelleme: 07.01.2021 23:17

BUCAK'I ZİYARET ETTİGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur programının ardından Bucak ilçesine geçti.

BUCAK'I ZİYARET ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Burdur programının ardından Bucak ilçesine geçti. Beraberinde Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, AK Parti Burdur İl Teşkilatı ile Bucak Belediyesi'ni ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyarette Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal'dan ilçe hakkında bilgi aldı. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Bakan Kasapoğlu'nun kara kalem fotoğrafını, Bucak salebi ve çeşitli hediyeler verdi.

Belediye ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye genelinde spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açıldığını söyledi. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye genelinde 18 yılda olduğu gibi son yıllarda spor yatırımları noktasında yeni bir çığır açıyoruz. Bildiğiniz gibi yüzme en önem verdiğimiz branşlardan bir tanesi. Türkiye genelinde 'yüzme bilmeyen kalmasın' kampanyası var ve çok başarılı yürüyor. Yüzme bilmeyen kalmasını Bucak'ta da daha yukarılara taşıma adına Bucak'a yarı olimpik yüzme havuzunu en kısa zamanda kazandıracağız. Yine 1000 kişilik modern spor salonunu Bucak'a kazandıracağız. Gençlerimiz, kadınlarımız, tüm yaş gruplarımız herkes spor salonunda çok güzel faaliyetler yapacak. Bununla birlikte ilçe stadının modernizasyonu, aydınlatması ve bununla birlikte nizami antrenman salonunu inşallah Bucak'a kazandıracağız. Güzel bir gençlik merkezimiz var, gençlik merkezi ile ilgili faaliyetler devam edecek. KYK yurt inşaatımız devam ediyor, bu inşaatı en kısa zamanda tamamlayacağız. Gençlik yatırımları ile tüm gençliği kucaklayan anlayışıyla sporun her branşına hizmet veren Burdur'u, Bucak'ı ve tüm Türkiye'yi daha yukarılara taşımak, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde inanıyorum ki ülkemiz 18 yıl öncesinden bu günlere nasıl geldi ise yarınlarda yürüyüşüne güçlü şekilde devam edecek" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na açıklamalarından sonra Bucak salebi ikram edildi.

Halim AKCA/BUCAK (Burdur),


Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Burdur, Bucak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2) - Son Dakika


Son Dakika
00:33 Galatasaray, Ndombele ve Davinson Sanchez için servet ödeyecek
00:08 İYİ Partili isimden ''yerelde ittifak'' açıklaması: Ankara İYİ Parti'ye verilmeli
23:34 Tokat'ta başına taşla vurularak öldürülen erkek cesedi bulundu
23:28 Karabük'te bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini sokak ortasında av tüfeğiyle öldürdü
23:18 Bıçaklı kavgaya karışan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu serbest bırakıldı
23:08 Ebrar Karakurt, kutlama için sahneye ''Ben böyleyim'' şarkısıyla çıktı
23:03 Türkiye ve Japonya, savaş bittiğinde Ukrayna'nın yeniden inşası için iş birliği yapacak
22:43 Son Dakika: Galatasaray, Davinson Sanchez ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
22:36 Hem sahada hem sahnede döktürüyor! Melissa Vargas'dan dans şov
22:00 Son Dakika: Galatasaray, Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2023 00:49:28. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu: Birileri fitne üretecekler, biz onlara rağmen hizmet üreteceğiz (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement