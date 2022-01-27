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Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

27.01.2022 08:54
Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Bakırköy'de silahla vurularak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda saat 00.30 sıralarında silahla vuruldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte aynı mekanda bulunan ve yaralanan şoförünün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul'da silahla vurularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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