Üye Girişi
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz - Son Dakika

Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

30.11.2021 13:26
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

Son dakika haberler... Çaykur Rizespor'da kaptanı Selim Ay, "Biz takım direncini devam ettirdiğimiz sürece enerjimizle artık deplasmandan puan veya puanlar alma vakti geldi.

Çaykur Rizespor'da kaptanı Selim Ay, "Biz takım direncini devam ettirdiğimiz sürece enerjimizle artık deplasmandan puan veya puanlar alma vakti geldi. Bu enerjimizi Fenerbahçe deplasmanında da yansıtıp oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4'üncü eleme turunda yarın evinde konuk edeceği Ankaraspor ile Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan takım kaptanı Selim Ay, takımın son durumunu değerlendirdi.

"YÜKSELEN GRAFİĞİMİZİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"Kaptan Ay, takımda birlik ve beraberliğin sonuçlara yansımaya başladığını dile getirirken, "Sezona büyük umutlarla başlanıldı. Takım anlamında yeni bir yapılanmaya girildi. Yönetim hevesli hoca hevesli futbolcular hevesli. Güzel bir şekilde başlanıldı ancak bunu sahaya yansıtamadık. Beklentilerin çok altında başladık. Bazen böyle kötü giden ortamlarda bir kıvılcım olması gerekiyor. Hamza hocanın gelmesi ile beraber takım sahada daha birlik ve beraberlik içerisinde olmaya başladı. Son 3 iç saha maçında galip geldik. Artık takımı toparlandığı herkes görüyor. Biz bu enerjimizi, yükselen grafiğimizi devam ettirmek istiyoruz. Bu zorlu süreçte ilk yarıda ne kadar puan toplayabilirsek toplayacağız. Ligin ikinci yarısında 1-2 takviye ile belki herkesin umutla beklediği Çaykur Rizespor'u izleteceğiz" ifadelerini kullandı."DEFANS OYUNCUSU İÇİN GOL ATMAK ANLAMLI"Devre arasına kadar 5 gol atmayı hedeflediğini söylen Ay, "Bu golleri atmak nasip oldu. İnşallah bu performansım sonra da böyle devam eder. Hocamız da bize belli etmemeye çalışıyor ama geldiğinden beri yıprandı. Bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Kayserispor maçında golü attığım zaman direkt hocaya gitmek istedim. Takımda samimi bir ortam var. Bu böyle devam eder ve başarı da gelir. Gol atmak çok güzel bir şey. Defans oyuncusu için çok çok daha anlamlı. Ama bizim gol yemememiz daha önemli. Çünkü gol yemediğin zaman takım daha diri ve dirençli oluyor. Sezonda gol yemeden 3 maç bitirdik. Bunu alışkanlık haline getirmek daha önemli bizim için. Bu zamana kadar Süper Lig'de 3 gol atmıştım şimdi son 5 maçta 3 gol attım. Bu kariyerim için çok önemli. İnşallah devam eder" dedi."FENERBAHÇE MAÇINDAN PUAN YA DA PUANLARLA DÖNMEK İSTİYORUZ"

Yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması hakkında da konuşan Selim Ay "Yarın kupa maçında oynamayan oyuncular, gençler, sakatlıktan dönenlerin kendilerini gösterme adına güzel bir maç olacak. Kupa maçından sonra Fenerbahçe deplasmanına gideceğiz. Zor bir deplasman. Fenerbahçe'de şu anda sıkıntılı süreçlerden geçiyor. Biz takım direncini devam ettirdiğimiz sürece enerjimizle artık deplasmandan puan veya puanlar alma vakti geldi. Bu enerjimizi Fenerbahçe deplasmanında da yansıtıp oradan da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz
Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL 13:17 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti! 13:15 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti! Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık! 13:05 Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık! Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı 12:18 Müslüme'nin dedesi ve samuray kılıçlı katil zanlısı, Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevine alındı FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var 11:34 Bahçeli'den Mansur Yavaş'a tehdit gibi uyarı: Dikkat etsin arkasında bir ülkücü nefes var
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! 10:56 Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü

Son Dakika Haberleri
13:20 Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek
13:16 Selin Ciğerci'nin tektaşı ve saati tam 15 milyon TL
13:14 Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti
13:14 Turistlerin 'çölde cinsellik' fantezisi, koruma altındaki kumulları tahrip etti!
13:14 Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun
13:04 Türkeş ailesinden Bahçeli'ye zehir zemberek açıklamalar: Münafık!
13:04 Bakan Elvan'dan büyüme açıklaması: Vatandaşlarımız rahat olsun, herkes en iyi şekilde yararlanacak
13:00 Son Dakika! Türk Hava Yolları, şiddetli rüzgar nedeniyle İstanbul varışlı seferlerini durdurdu
12:55 Su kuyusunda ölü bulunan Songül, ölümünden sorumlu tuttuğu 3 kişinin ismini yazmış
12:44 3600 ek gösterge çalışmalarında yeni aşamaya geçiliyor
Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek Transfer dedikodusu! Galatasaray Al Ahly'den Hamdi Fathi'yi transfer edecek         
13:21
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun Ödül alan Messi'ye Hande Sarıoğlu'ndan tepki: Yazıklar olsun         
13:14
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz         
12:24
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
"Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı "Marmara depreminin zamanı geldi" diyen Prof. Dr. Tüysüz, fay hattındaki 110 ilçeyi paylaştı         
11:41
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 13:30:43. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Çaykur Rizesporlu Selim Ay: Fenerbahçe maçından puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement