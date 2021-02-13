Son dakika haberi... Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester - Son Dakika
Üye Girişi
Son dakika haberi... Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester

Son dakika haberi... Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester

13.02.2021 17:35

Son dakika haberlerine göre İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City sahasında Ozan Kabak'ın takımı Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester City sahasında Ozan Kabak'ın takımı Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 24'üncü haftasında Leicester City sahasında Liverpool'u konuk etti. King Power'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçildi. İlk yarıda oyunun hakimi Liverpool olurken, milli futbolcu Çağlar Söyüncü yaptığı kritik müdahalelerle dikkat çekti.

Karşılaşmada gol perdesi ise 67'nci dakikada açıldı. Arnold'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Firmino topuk pasıyla Salah'ı gördü. Salah, sağ çaprazdan yaptığı plase vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 78'inci dakikada skora denge geldi. Ceza sahası dışı sol çaprazından Leicester City serbest vuruş kazandı. Maddison'un doğrudan kaleye gönderdiği topa altıpasın hemen önünde dokunan Amartey, topu filelerle buluşturdu: 1-1. Bu golün 3 dakika sonrasında Maddison'un uzun pasında Ozan Kabak ve Alisson arasında yaşanan anlaşmazlık sonrasında top Vardy'nin önüne kaldı. Vardy, topu boş ağlara gönderdi: 2-1. 85'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Liverpool'da orta sahada yapılan top kaybı sonrasında Ndidi savunma arkasına hareketlenen Barnes'ı gördü. Bu oyuncu ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla kaleci Alisson'un solundan ağları sarstı: 3-1.ÇAĞLAR 90 DAKİKA SAHADA, CENGİZ GÖREV ALMADILeicester City'de Çağlar Söyüncü karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı. Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde başladığı karşılaşmada görev almadı.OZAN KABAK İLK KEZ

Liverpool'un devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Ozan Kabak da yeni takımıyla birlikte ilk kez sahaya çıktı. Konuk ekibin savunma hattında yaşadığı sakatlıklar sonrasında kadrosuna dahil ettiği milli futbolcu, Premier Lig arenasında ilk kez boy gösterdi. Milli savunmacı, mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ozan, mücadelenin 71'inci dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında bir de sarı kart gördü.


- İstanbul
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Leicester City FC, Cengiz Ünder, Premier Lig, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester - Son Dakika


Son Dakika
19:45 Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı
19:41 Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı
19:15 Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı
19:11 Son Dakika: Fenerbahçe, Ganalı stoper Alexander Djiku ile sözleşme imzaladı
18:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde görüşmelerine başladı
18:00 Litvanya'da üçlü zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Kristersson ve Stoltenberg ile bir araya geldi
17:28 'Tekelci Ahmet Abi' hayatını kaybetti
17:26 Alkol şişelerini atarak 4 kişi dükkandan kovan "Tekel savaşçısı Ahmet Abi" hayatını kaybetti
16:49 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vuran an! Başpehlivan Zeybek'in eşi ilk kez konuştu
16:45 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne damga vuran an! Başpehlivan Zeybek'in eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2023 20:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Millilerin karşılaşmasında kazanan Çağlar ve Cengiz'li Leicester - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement