Son dakika haberi | Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

27.04.2022 09:10
Son dakika haberi | Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi İsmail Ogan, Antalya'da 89 yaşında yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Ogan, rahatsızlığı nedeniyle 18 gün önce tedavi altına alındığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Oğlu Faruk Ogan, babasının vefatına ilişkin, "Güreş camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Babamın cenazesi 28 Nisan günü Eminceler Mezarlığı'na defnedilecek." ifadesini kullandı.

Antalya'da 9 yaşında başladığı güreşte olimpiyat şampiyonluğuna ulaşan Ogan, 1960 Roma Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 73 kiloda gümüş madalya, 1964 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ise serbest stil 78 kiloda altın madalya kazanarak kürsüye çıkmıştı.

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Akdeniz Üniversitesi, Milli Güreşçi, Olimpiyat, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Olimpiyat şampiyonu eski güreşçi İsmail Ogan hayatını kaybetti - Son Dakika


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