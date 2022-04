Ukrayna'nın Liviv kentindeki FC Lviv'in altyapısında oynayan ve savaş nedeniyle Kayseri'ye gelen 12 futbolcu, Yukatel Kayserispor tesislerinde ilk antrenmanını yaptı.

Kulüpler Birliği Vakfı girişimleriyle Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen 150 sporcudan 12'sini Yukatel Kayserispor misafir ediyor. Sabah saatlerinde Kayseri'ye gelen 12 Ukraynalı çocuk ve jimnastik antrenörü, altyapı tesislerine yerleştirildi. Ukraynalı sporcuların Kayserispor altyapı antrenörleri eşliğinde yaptığı idmanı, Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, kulüp altyapı antrenörü Tolga Şanbay da izledi. Gözbaşı, "Kulüpler Birliği Vakfı bir organizasyon yaptı. Kulüpler tesislerin imkanına göre misafir etmek için talepte bulundu. Biz 12 futbolcu ve 1 cimnastik hocası olmak üzere 13 kişiyi misafir ediyoruz. Tabi bu durum ne kadar sürecek bilmiyoruz. İnşallah en kısa sürede biter, temennimiz bu. Ama ihtiyaç olduğu sürece kapılarımızı açık. Bu çocuklar bize emanet, bakacağız. Bizim de başımıza gelebilirdi. İnşallah kısa sürede biter. Biz elimizden geldiği kadar sahip çıkacağız. Bu konuda şehirden destek bekliyoruz. Tabi ki bunlar kulübümüzde misafir ama aslında şehrimize de emanet. İnşallah çabuk biter ve evlerine dönerler. Bende bir anne olarak böyle annesiz babasız bilmedikleri bir yere geldiler diye üzülüyorum. Hayırlısı olsun" diye konuştu.

ARTUR POVOROZNIK: OLDUĞUMUZ YERLER BOMBALANDILiviv'den gelen sporculardan 14 yaşındaki Artur Povoroznik, "Her şey çok kötüydü. Olduğumuz yerler bombalandı. Ailemden birini kaybettim. Ailem Lviv'de. Türkiye'den bize teklif sundular. Ukrayna'daki olaylar sakinleşene kadar 'gelip misafirimiz olabilirsiniz' dediler. Ondan dolayı da buraya geldik" diye konuştu.Maksim Cervinka (13) ise, "Kendim canlı olarak savaşa şahit olmadım ama haberlerden gördüm. Ama havada füze taşıyan uçakları görünce kaçacak yer aradık. Saklanmaya çalıştık. Türkiye'nin yaptığı desteklerden dolayı çok memnunuz. Bu olayların bir an önce bitmesini istiyorum. Ailemin yanına dönmek istiyorum" dedi.YANA ZAGETS: ÇOCUKLARIMIZ, AİLELERİMİZ KÖTÜ BİR DURUMDA

Ukrayna'dan çocuklarla birlikte gelen Cimnastik Antrenörü Yana Zagets (24) de, "Çocuklarımız ailelerimiz kötü bir durumda. Bu yaşadığımız çok büyük bir felaket. Özellikle çocuklar ve gençlerimiz için endişeleniyoruz. Umarım her şey normale döner. Biz de geri döneriz. Bu olan savaşı kimse istemiyor. Biz de istemiyoruz. Bizler bir an önce bitmesi için Allah'a dua ediyoruz. Bizi savunan ordumuza, güvenlik görevlilerimize her zaman dua ediyoruz. Bir an önce bu işin bitmesini istiyoruz. Savaş, felaket istemiyoruz. Bu savaşın bitip bir an önce evimize dönmeyi, kendi toprağımıza kavuşmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.