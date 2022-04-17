Son dakika haberi! VakıfBank, Kupa Volley'i 8. kez kazandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! VakıfBank, Kupa Volley'i 8. kez kazandı

17.04.2022 17:52
Son dakika haberi! VakıfBank, Kupa Volley'i 8. kez kazandı

Son dakika haberleri... AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank, kupayı müzesine 8. kez götürdü.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley'in finalinde Fenerbahçe Opet'i 3-2 yenen VakıfBank, kupayı müzesine 8. kez götürdü.

Ankara'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında Başkent Voleybol Salonu'nda VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaştı.

Tamamen dolu tribünler önünde oynanan karşılaşma büyük çekişmeye sahne oldu. Şampiyonu belirleyen ve oldukça heyecanlı geçen karar setini 17-15 kazanan VakıfBank, maçı 3-2 alarak kupanın sahibi oldu.

VakıfBank, bu kupayı 1994-1995, 1996-1997, 1997-1998, 2012-2013, 2013-2014, 2017-2018, 2020-2021'den sonra 2021-2022 sezonunda müzesine götürdü.

VakıfBank yine kazandı

VakıfBank, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi ve FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde elediği rakibini, Kupa Volley'in finalinde de yenmeyi başardı.

Bu iki takım kısa süre önce CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelirken, ilk maçı VakıfBank 3-1 kazanmış, rövanşı Fenerbahçe 3-0 almasına rağmen altın seti kazanan sarı-siyahlılar finale adını yazdırmıştı.

Geçen yılın aralık ayında yine iki takım FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde karşılaşmış, maçı VakıfBank 3-0 kazanarak finale çıkmış ve sonrasında da şampiyon olmuştu.

VakıfBank, iki önemli organizasyonda geçit vermediği rakibini bu kez Kupa Voley'in finalinde yenerek üstünlüğünü sürdürdü.

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OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! VakıfBank, Kupa Volley'i 8. kez kazandı - Son Dakika


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