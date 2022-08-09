Son dakika haberi | Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı

09.08.2022 14:27
Son dakika haberi | Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı

Son dakika haberler: KONYA'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 bin metrede final koşan milli atlet Yasemin Can, altın madalyanın sahibi oldu.

KONYA'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 10 bin metrede final koşan milli atlet Yasemin Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde bu yıl 5'incisi gerçekleşen İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor. Atletizmde 10 bin metre final koşularında milli atlet Yasemin Can, 32: 34: 33'lük derecesiyle birinci oldu. Yarışta Bahreynli Bontu Rebitu 32: 59: 19 ile ikinci, yine aynı ülkeden Ruth Jebet  33: 03: 13'lük derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan erkekler 5 bin metre koşularında Bahreyn'den Birhanu Balew 13: 51: 64'lük derecesiyle altın madalyayı aldı. Faslı sporcu Mohamed Fares 13: 54.02'lik derecesiyle gümüş, Uganda'dan Abel Chebet 13: 54.93'lük derecesiyle bronz madalyayı kazandı. Erkekler 800 metre koşularında ise Somali'den Ali Idow Hassan 01: 49.04'lik derecesi ile şampiyon oldu. Kuveyt'ten Ebrahim Alzofairi 01: 49.31'lik derecesi ile gümüş madalya, Sudan'dan Sadam Koumi 01: 49.52'lik derecesi ile bronz madalyanın sahibi oldu.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Özhaseki: 'CHP'de eksen kayması oldu' Özhaseki: 'CHP'de eksen kayması oldu' TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyenler karşılığını bulacak TBMM Başkanı Şentop: Türkiye'yi istikrarsızlaştırmayı hedefleyenler karşılığını bulacak Türkiye İşçi Partisi: 'Hiçbir Güç Türkiye'yi Bombalarıyla Dizayn Edemez' Türkiye İşçi Partisi: 'Hiçbir Güç Türkiye'yi Bombalarıyla Dizayn Edemez'

Yasemin Can, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:32 İstiklal'i kana bulayan teröristin yanında yürüyen iki kadın İsrail ve İran'ı karşı karşıya getirdi
14:26 MHP'den İstiklal'de bomba patlatan terörist için zehir zemberek sözler: İdam edilmeli, leşi yüreğimizi ancak soğutur
14:21 6'lı masadan bombalı saldırı sonrası ortak açıklama: Teröre geçit vermeyeceğiz
14:17 Güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı kız kardeşiyle pozlarını paylaştı! Görenler ikizi sandı
14:06 Polonya'nın milli kalecisi Dünya Kupası'ndan hemen önce feci şekilde sakatlandı
13:17 Corinthians'ta, Vitor Pereira dönemi sona eriyor! Kulüp başkanı son kararı resmen açıkladı
13:05 Bebeğini hain saldırıdan kurtarmaya çalışan baba dehşet anlarını anlattı! İşte yürek yakan o görüntünün perde arkası...
13:00 Kayseri'de korkunç olay! Yengesini baltayla öldürdü, vahşete şahit olan abisi de kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
12:46 Gezmek için Taksim'i seçen anne kız saldırıda yaşamını yitirdi
12:38 İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyen Ahlam Albashır'ın yakalandığı ev kameralara kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2022 14:48:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Yasemin Can, 10 bin metrede altın madalya kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement