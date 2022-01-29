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Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

29.01.2022 11:18
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Ankara'da bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı ile Ankara'da bir araya geldi. Kadınların Türk sporunun bugünündeki ve geleceğindeki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı oyuncularını Bakanlık merkez binada kabul etti. Kabulde, siyah beyazlı kulübün yöneticileri ve teknik heyet de yer aldı. Kadınların spordaki önemine dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, "Kadınların spora olan ilgisini artırmak, sporu erişilebilir kılmak önceliğimiz. Biz kadın odaklı spor politikası diyoruz. Bu, Bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayrıt etmeksizin önemli önceliklerimizdendir. Bu konuyu iki perspektiften ele alıyor, planlı ve detaylı bir çalışma yürütüyoruz. Birincisi sporu kadınlarımızın günlük hayatının bir parçası yapmak. Bu bakış açısıyla ülkemizi sokak sokak, mahalle mahalle, ilçe ilçe, şehir şehir spor tesisleriyle donatıyoruz. Modern ve yüksek kapasiteli tesislerimizin yanında erişimi kolay, butik spor alanlarına da önem veriyoruz. İkinci perspektifte, spor yapan profesyonel kadın sporcu sayımızı arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. 2021 yılı itibariyle ülkemizde toplam lisanslı sporcu sayısı 10 milyon 702 bin seviyesinde. ve bu rakamın yüzde 40'ını kadın sporcularımız oluşturuyor. Bu rakamı daha da yukarı çekmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.

Bakan Kasapoğlu, tüm imkanlarla sporcuların ve gençlerin yanında olduklarını belirterek, "Gençler, sporcular bu Bakanlık sizin, her türlü imkan sizin. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla sizin yanınızdayız. O yüzden sizi burada görmek, oturup sohbet etmek apayrı bir mutluluk benim için. Biz sporu tabana yayalım istiyoruz. Herkesi spora erişebilir kılma noktasında, sporu hayatlarımızın birer parçası yapma noktasında önemli çalışmalarımız var. Kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli, toplumun her kesiminin spora erişimini sağlamak bizim en büyük önceliğimiz. Bu anlamda sizlerin attığı adımlar, özellikle Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın başarıları bir çığır açtı. Bu yıl tüm takımlar kulüp kurdular, kadın futboluyla ilgili branşlarını açtılar. Buna öncü olmak da sizleri için hakikatten çok takdir edilecek bir yön, sizleri tebrik ediyorum" diye konuştu. "BİZ KADIN ODAKLI SPOR POLİTİKASI DİYORUZ"Kadın futbolunun gelişimi adına Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na teşekkür eden Bakan Kasapoğlu, "Gidilecek daha çok yol var. Burada kadınların spora olan ilgisini artırmak, erişilebilir kılmak en önemli amaç. Bu yüzden "Kadın Odaklı Spor Politikası" diyoruz. Bakanlığımızın en vizyon projelerinden biridir. Kadınların spora dahil olması, branş ayrıt etmeksizin önemli önceliklerimizden bir tanesi. Gerek futbol tarafından bakalım gerek kadın odaklı bakalım; Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın bu anlamda önemli başarılar elde ettiğini düşünüyorum. İnanıyorum ki bu diğer kulüpler için de güzel bir örnek teşkil edecek. Bugün Doğu'ya, Güneydoğu'ya gidiyoruz, orada kadın futbol takımları, basketbol takımları var. Kadınlarımızın olduğu yerde her zaman umut var, mutluluk var. Bize umut vermeye devam ediyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu. "HERKESİN İLGİSİNE VE YETENEĞİNE GÖRE SPORA ERİŞİMİNİ SAĞLAMAK ADINA ÇALIŞIYORUZ""Hem sportif başarıları taçlandırma adına hem de herkesin ilgisine, yeteneğine göre spora erişimini sağlama adına çalışıyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, "Bu çerçevede biz sizin için, halkımız için varız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bizden ne tür talepleriniz varsa da onları gerçekleştirmek için çalışacağız. Öncü olmak hem bir mutluluk hem de bir sorumluluktur. Siz de bu işin öncüleri olarak, inanıyorum ki başarınızı daha yüksek noktalara taşıma adına heyecanınız var. Bir de sporun sosyal sorumluluk tarafı var. Ben bu konuda da sizlere iş birliği çağrısı yapıyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu, seslerinin güzel olduğunu öğrendiği Beşiktaş Kadın Futbol Takımı futbolcuları Berivan İçen ve İrem Eren'den şarkılar dinledi ve onları tebrik etti. Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan, futbolcular ve teknik ekip ise Bakan Kasapoğlu'na kabul ve destekleri için teşekkür etti.

Kabulün ardından futbolcular imzaladıkları formayı Bakan Kasapoğlu'na hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti
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Mehmet Kasapoğlu, Beşiktaş, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Bakan Kasapoğlu, Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti - Son Dakika
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