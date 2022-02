Son dakika haberleri: Bakan Kasapoğlu: Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, "Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir. İnsanlığın birtakım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için değerlidir" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlıkta basın yayın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya gelerek, açıklamada bulundu. Kasapoğlu, 2021'de spor alanında özellikle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kendileri için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek, "Pandeminin her alanı etkilediği gibi sporda da özellikle uluslararası organizasyonlar başta olmak üzere önemli etkisi olimpiyatlar üzerindeydi. Biz de bu süreci sporcularımız için asla hedeflerden sapma, motivasyon ve kondisyon kaybı değil, bir avantaja dönüştürme süreci olarak gördük. Bakanlık olarak hem sporcuların kondisyonlarını koruma hem de mental anlamda geriye düşüşün olmaması için büyük mücadeleler verdik" dedi.

"11 MİLYON LİSANSLI SPORCUMUZ VAR"Kasapoğlu, lisanslı sporcu sayısında müthiş bir artışın olduğunu belirterek, "11 milyon lisanslı sporcumuz var. Sporcu havuzu ne kadar genişlerse o kadar yetiştirme şansınız güçlü oluyor. Bakanlık olarak temel amaçlarımızdan biri; sporun tabana yayılması. Asla ve asla yeteneklerin tespitini tesadüfe bırakmamak noktasında ciddi çalışmamız var. Yeteneklerin keşfinin tesadüfe bırakılmaması en büyük amacımız. O yüzden ilkokul üçüncü ve dördüncü sınıflardaki gençlerimizi yetenek taramasına tabi tutuyoruz. Şu an itibarıyla 1 milyon 300 bin çocuğumuzun taramasını gerçekleştirdik. Pandemi sürecinde okullar kesintiye uğradı. Ama bu yıl 3 milyon 900 bin öğrencimizin yetenek taramasını gerçekleştireceğiz. İlkokullarda ve sonrasındaki süreçte de hem sporcularımızın, gençlerimizin spora yönlendirilmesi söz konu su hem de yetenek olarak tespit ettiğimiz gençlerimizi bu anlamda birebir takibini yapmış olacağız" diye konuştu."2 MİLYON 700 BİN KİŞİYE YÜZME ÖĞRETTİK"Spora teşvik için bazı branşlara yönelik projeler yapıldığını kaydeden Kasapoğlu, " Türkiye 'nin dört bir yanı açıkçası devasa tesislerle çevrili olduğu gibi, su kaynaklar açısından da çok zengin bir ülkeyiz. O yüzden yüzmeye kitlesel anlamda katılımı arttıracak şekilde bir proje dizayn ettik. 'Yüzme bilmeyen kalmasın' dedik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk 100 günü kapsamında 100 günde 100 bin kişiye yüzme öğretelim istedik. Açıkçası projenin sonuçları bizim heyecanlandırdı. Pandemiye rağmen an itibarıyla 2 milyon 700 bin kişiye yüzme öğrettik. Genci yaşlısı, kadını erkeği çok ciddi bir perspektif, çok ciddi yelpaze söz konusu. İnşallah 2022'de bu projeyi taçlandıracağız" ifadesini kullandı."YURTLAR BİZİM GURUR ABİDELERİMİZ"Bakan Kasapoğlu, 81 ildeki yurtların alt yapısının her geçen gün geliştiğini belirterek, "Yurtlar bizim en büyük gurur abilerimizden biri. 750 bin kapasitemiz var. Her geçen gün artıyoruz. Dünyada bu kadar güçlü bir yurt altyapıya sahip tek devlet. Biz de bunun standartlarında ve erişilebilirliğini her geçen gün arttırma noktasında büyük bir çaba sarf ediyoruz. Öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 95 oranında memnuniyeti, güveni var. Şunun altını çizmek istiyorum, ailelerin güveni var. Aileler, göz bebeği yavrularını gönül rahatlığıyla bize emanet ediyorlar. Biz bununla ayrıca gurur duyuyoruz" dedi."SPORCU OLMAK ÖNCE İNSAN OLMAYI GEREKTİRİR"Kasapoğlu, koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili çirkin paylaşımlar yapan yüzücü Derya Büyükuncu hakkında ise şunları söyledi:

"Sporcu olmak öncelikle insan olmayı gerektirir. İnsanlığın birtakım asgari vasıfları vardır. Bu vasıfları taşımak her insan için değerlidir. Açıkçası ben gelinen nokta itibarıyla gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışanlarıyla hızlı bir şekilde neticeleneceğini ifade etmek istiyorum. Kimsenin bu anlamda hiçbir şekilde, insani vasıftan yoksun olarak bir açıklama yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla bakanlık süreci en güçlü şekilde değerlendirecektir."