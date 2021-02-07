Son dakika haberleri... Beşiktaşlı ve Konyasporlu futbolcular 'epilepsi için bak'tı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Beşiktaşlı ve Konyasporlu futbolcular 'epilepsi için bak'tı

Son dakika haberleri... Beşiktaşlı ve Konyasporlu futbolcular 'epilepsi için bak'tı

07.02.2021 20:22

Son dakika haber: Beşiktaşlı ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde hayata geçirdiği, "Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası" için sahaya mor gözlüklerle çıktı.

Beşiktaşlı ve İttifak Holding Konyasporlu futbolcular, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin 8 Şubat Dünya Epilepsi Günü'nde hayata geçirdiği, "Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası" için sahaya mor gözlüklerle çıktı.

Süper Lig'in 24'üncü haftasında Beşiktaş ile İttifak Holding Konyaspor, Vodafone Park'ta mücadele etti. İki takım futbolcuları, Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nın sembolü mor gözlükleri takarak çıktığı sahadan epilepsili bireylere destek verdi. Epilepsili bireylerin mücadele etmek zorunda kaldıkları ön yargılara dikkat çekmek için oyuncular, "Epilepsinin Çalışamamakla #NeAlakasıVar!" dedi.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, epilepsiyle ilgili toplumdaki ön yargıları yıkmak için 5 yıldır Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası'nı yürütüyor. Her yıl Dünya Epilepsi Günü'nde toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmayı hedefleyen projenin bu yılki ana söylemi '#NeAlakasıVar!'. Beşiktaş ve İttifak Holding Konyasporlu oyuncular, ülkemizdeki 1 milyon epilepsili bireyin önyargılar nedeniyle evlenmekten çalışmaya, sosyal hayatın her alanında yaşadıkları büyük zorluklara kayıtsız kalmayarak anlamlı bir destekte bulundu. Türk Epilepsi ile Savaş Derneği'nin UCB Pharma'nın koşulsuz desteğiyle, 2017 yılında Dünya Epilepsi Günü'nde ilk kez hayata geçirilen Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası bu yıl 5'inci yılına girdi. Epilepsi İçin Bak Farkındalık Kampanyası, epilepsili bireylerin de herkes gibi hayatlarına devam edebilecekleri, okuyabilecekleri, çalışabilecekleri, evlenebilecekleri, çocuk sahibi olabilecekleri ve başarılı işlere imza atabileceklerinin farkındalığını artırmayı amaçlıyor. Epilepsi Farkındalık Araştırması'nın 2021 yılı sonuçlarına göre; ülkemizde hala 5 milyon vatandaşımız epilepsinin bulaşıcı olduğuna inanıyor. Her 5 kişiden 1'i 'İşveren olsam epilepsi hastası bir bireyi işe almak istemem' diyor. Her 5 kişiden 2'si yakınlarının epilepsili bir bireyle evlenmesini istemiyor. Epilepsinin cinli perili bir hastalık olduğuna inanan hala 3 milyon kişi bulunuyor. Her 2 kişiden 1'i epilepsi nöbeti geçiren kişiye nasıl müdahalede bulunacağını bilmiyor.

Türk Epilepsi ile Savaş Derneği herkesi, Epilepsi İçin Bak Instagram sayfasında yer alan #MorGözlük filtresini kullanarak kendi fotoğrafını çekip farkındalık mesajlarıyla birlikte #EpilepsiİçinBak ve #NeAlakasıVar etiketleriyle sosyal medya hesaplarında yayınlayarak farkındalığın bir parçası olmaya davet etti.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Beşiktaşlı ve Konyasporlu futbolcular 'epilepsi için bak'tı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Beşiktaşlı ve Konyasporlu futbolcular 'epilepsi için bak'tı - Son Dakika
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