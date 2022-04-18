Son dakika haberleri! Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

18.04.2022 22:32
Son dakika haberleri! Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı

Edinilen son dakika haberine göre Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 4'e çıkardı.

Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte Nef Stadyumu'ndaki galibiyet serisini 4'e çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrılarak iç sahadaki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan, bu maçla birlikte sahasındaki son 4 maçın tamamından 3 puan aldı. Cimbom bu süreçte Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Fatih Karagümrük ve Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

Galatasaray gelecek hafta deplasmanda Altay ile karşılaşacak. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını 18 bin 451 taraftar izledi Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını 18 bin 451 taraftar izledi Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor Galatasaray iç sahada 4 maçtır kazanıyor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
22:30 Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u 2-0'lık skor ile mağlup etti
22:14 Selçuk Bayraktar'dan iftar paylaşımı: Anacığımla baş başa iş yerinde iftar yaptık
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler hakkında yeni bir açıklama yaptı: Gönüllü geri dönüşleri için gayret gösteriyoruz
21:56 Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'den asgari ücret açıklaması: Verdiğimiz, enflasyonla eridi
21:38 18 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi vefat etti, 4 bin 542 yeni vaka tespit edildi
21:35 Cristiano Ronaldo oğlunu kaybetti!
21:00 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, deplasmanda Millwall'a 2-1 kaybetti!
20:56 Putin ve Zelenski'yle görüşmeye devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan: İki lideri Türkiye'de buluşturma çabamız sürüyor
20:47 Kadıköy'de inşaat sahasında istinat duvarının çökmesiyle göçük oluştu
20:38 Kılıçdaroğlu'ndan Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: Ayağına taş değmesin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 22:41:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Galatasaray evindeki kazanma serisini 4'e çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement