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Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı

12.11.2021 20:19
Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı

Son dakika haberler... Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Litvanya Erkek Milli Takımı, Ukrayna'yı 6-3 mağlup ederek altın madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda Litvanya, şampiyonluk mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 2-2 berabere tamamlandı. İkinci yarıda üstünlüğü ele geçiren Litvanya, maçtan 6-3 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Litvanya, Avrupa Şampiyonu olurken, Ukrayna ikincilik elde etti.

Madalya töreni

Müsabakaların ardından madalya töreni yapıldı.

Erkeklerde Litvanya altın madalya alırken, Ukrayna gümüş, Türkiye ise bronz madalya sahibi oldu.

Kadınlarda ise Rusya altın madalyaya uzanırken, Türkiye gümüş ve İsrail bronz madalya aldı.

Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı
Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı
Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı
Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı
Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı

Avrupa Şampiyonası, Altın Madalya, Litvanya, Ukrayna, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Litvanya altın madalya kazandı - Son Dakika
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