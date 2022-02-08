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Son dakika haberleri! Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

08.02.2022 22:35
Son dakika haberleri! Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi

Son dakika spor haberi... STAT: ÜlkerHAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan YemişkenFENERBAHÇE: Berke, Nazım (Dk.66 Rossi), Kim Min-jae, Szalai, Ferdi, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan (Dk.49 Pelkas), Mert Hakan, Valencia (Dk.66 Serdar Dursun), BerishaYUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir (Dk.

STAT: Ülker

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken

FENERBAHÇE: Berke, Nazım (Dk.66 Rossi), Kim Min-jae, Szalai, Ferdi, Osayi-Samuel, Crespo, Ozan (Dk.49 Pelkas), Mert Hakan, Valencia (Dk.66 Serdar Dursun), BerishaYUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal, Onur, Mert, Uğur, Carole, Abdulkadir (Dk.46 Attamah), İbrahim (Dk.85 Ramazan), Mane (Dk.46 Hosseini), Emrah, Bertolacci (Dk.73 Kemen), Mustafa (Dk.46 Cardoso)GOL: Dk.90+4 Ramazan Civelek (Yukatel Kayserispor)KIRMIZI KART: Dk.45+3 Uğur Demirok (Yukatel Kayserispor)SARI KARTLAR: Kim Min-jae (Fenerbahçe) - Bilal, Kemen (Yukatel Kayserispor)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenildi. Kayserispor bu sonuçla adını çeyrek finale yazdırdı.20'nci dakikada Ferdi'nin pasında soldan rakibinden sıyrılarak ceza sahasına giren Osayi-Samuel'in vuruşunda kaleci Bilal topa iki hamlede sahip oldu.36'ncı dakikada Crespo'nun ceza sahası dışından gelişine şutunda top yandan dışarı gitti.40'ıncı dakikada Mert Hakan'ın ortasında altı pasta topa iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.45+1'inci dakikada Ozan Tufan, Uğur Demirok müdahalesi ile ceza sahası yayı içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler, Uğur Demirok'u sarı kartla cezalandırdı.45+3'üncü dakikada Yukatel Kayserispor 10 kişi kaldı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu inceleyen Arda Kardeşler sarı kartı iptal ederek, kırmızı kartla Uğur Demirok'u oyun dışında bıraktı.46'ncı dakikada Nazım'ın sağdan ortasında altı pas üzerinde Osayi-Samuel topa dokunamayınca meşin yuvarlak auta gitti.57'nci dakikada Mert Hakan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.67'nci dakikada Rossi'nin sağdan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.72'nci dakikada Mert Hakan'ın uzaktan sert vuruşunda kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.90+1'inci dakikada Serdar Dursun'un soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Berisha'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.90+4'üncü dakikada Yukatel Kayserispor öne geçti. Ramazan Civelek'in kullandığı serbest vuruşta, barajda bulunan sarı-lacivertli futbolcu Berisha'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleciyi kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu: 0-1.

Mücadele Yukatel Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.


- İstanbul
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Arda Kardeşler, Türkiye Kupası, Serdar Dursun, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Kayserispor, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi - Son Dakika Spor


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