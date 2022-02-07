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TBF Başkan Vekili Ömer Onan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TBF Başkan Vekili Ömer Onan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması

07.02.2022 12:50
TBF Başkan Vekili Ömer Onan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlara göre maçları oynatmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkan Vekili Ömer Onan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlara göre maçları oynatmaya devam edeceklerini söyledi.

Bitci Türkiye Kupası'nın kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Onan, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda güncelleme yaptıklarını belirtti.

Sürecin yaşandığı 2 yılda büyük zorluklar çektiklerini ve yıprandıklarını vurgulayan Onan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda güncelleme yapıyoruz. Salgın başladıktan sonra karantina 14 gündü, sonra test yapılıyordu. Ardından 10 güne indi ve alınan son kararla da artık 7 güne iniyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu '7 gün sonunda herkes test yapmadan hayatına devam edebilir ve maçlarını oynayabilir' dedi. Biz de talimatlarımızı buna göre değiştirdik. THY Avrupa Ligi'nde de 7 günün ardından maçlar oynanıyor. Her kulübe eşit olarak talimatları uyguluyoruz. Bu süreç kolay değil. 2 senedir çok yıprandık. Elimizden geldiğince maçları oynatmaya devam ediyoruz. Her zaman Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun aldığı kararlarla formatımızı yapıyoruz ve bu format içinde oynamaya devam edeceğiz."

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Sağlık Bakanlığı, Ömer Onan, basketbol, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TBF Başkan Vekili Ömer Onan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: TBF Başkan Vekili Ömer Onan'dan Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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