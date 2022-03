Son dakika haberleri! Tahkim Kurulu'ndan görevden alınan hakemlerle ilgili karar - Son Dakika

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu , geçtiğimiz haftalarda görevden alınan Süper Lig hakemleri ve gözlemcilerin itirazlarını kabul ederek, MHK tarafından verilen kararı bozdu.

Merkez Hakem Kurulu, 8 Mart tarihinde 13 Süper Lig hakemine sezonun geri kalan bölümünde görev verilmeyeceğini açıklamış, görevden alınan hakem ve gözlemciler, konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun da katıldığı bugün görülen davada; Tahkim Kurulu, kararın kaldırılmasını oy çokluğu ile kabul etti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"Hakem Abdulkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu'nun kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Abdulkadir Bitigen, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Abdulkadir Bitigen'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,2. E.2022/139 - K.2022/151Gözlemci Ali Uluyol 'un Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Ali Uluyol'un Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Gözlemci Ali Uluyol'un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,3. E. 2022/40 - K. 2022/152Hakem Ali Palabıyık 'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Ali Palabıyık, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Ali Palabıyık'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,4. E. 2022/41 - K.2022/153Hakem Alper Ulusoy 'un Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Alper Ulusoy, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Alper Ulusoy'un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,5. E. 2022/142 - K. 2022/154Hakem Bahattin Şimşek 'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Bahattin Şimşek, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Bahattin Şimşek'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,6. E. 2022/143 - K. 2022/155Hakem Burak Şeker 'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Burak Şeker, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Burak Şeker'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,7. E. 2022/144 - K. 2022/156Hakem Caner Ak'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Caner Ak, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Caner Ak'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile8. E. 2022/145 - K. 2022/157Hakem Cüneyt Çakır 'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Cüneyt Çakır, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Cüneyt Çakır'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,9. E. 2022/146- K. 2022/158Hakem Fırat Aydınus 'un Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Fırat Aydınus, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Fırat Aydınus'un itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,10. E. 2022/147 - K. 2022/159Hakem Hüseyin Göçek 'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Hüseyin Göçek, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Hüseyin Göçek'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,11. E. 2022/148 - K. 2022/160Hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem İbrahim Hakan Ceylan , vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem İbrahim Hakan Ceylan'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,12. E. 2022/149 - K. 2022/161Hakem Koray Gençerler 'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Koray Gençerler'in vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Koray Gençerler'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,13. E. 2022/150 - K. 2022/162Hakem Kutluhan Bilgiç 'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Kutluhan Bilgiç'in vekilleri, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Kutluhan Bilgiç'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,14. E. 2022/151 - K. 2022/163Hakem Mert Güzenge'nin Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Mert Güzenge, vekilleri, Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Mert Güzenge'nin itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,15. E. 2022/152 - K. 2022/164Hakem Murat Erdoğan'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Murat Erdoğan, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Murat Erdoğan'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,16. E. 2022/153 - K. 2022/165Hakem Mustafa Öğretmenoğlu 'nun Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Mustafa Öğretmenoğlu'nun itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,17. E. 2022/154 - K. 2022/166Hakem Ramazan Keleş 'in Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Ramazan Keleş, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Ramazan Keleş'in itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,18. E. 2022/155 - K. 2022/167Hakem Serkan Tokat 'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Serkan Tokat'ın vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay ve Av. Ebrar Bilgiç'in, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Hakem Serkan Tokat'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,19. E. 2022/156 - K. 2022/168Gözlemci Süleyman Abay 'ın Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Süleyman Abay ve Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Gözlemci Süleyman Abay'ın itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,20. E. 2022/157 - K. 2022/169Gözlemci Taner Gizlenci 'nin Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Gözlemci Taner Gizlenci, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Gözlemci Taner Gizlenci'nin itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile,21. E. 2022/158 - K. 2022/170Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 26.03.2022 Cumartesi günü Hakem Tugay Kaan Numanoğlu, vekilleri Av. Halil İbrahim Atabay, Av. Ebrar Bilgiç, Türkiye Futbol Federasyonu vekili Av. Hazer Akil ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu'nun hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;Tugay Kaan Numanoğlu'nun itirazının kabulü ile Merkez Hakem Kurulu'nun 08.03.2022 tarih ve 2022/7 sayılı kararının onaylanmasına dair TFF Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına, oyçokluğu ile,

Esas hakkında karar verildiğinden, yürütmenin durdurulması talebi hakkında karar verilmesine yer olmadığına, oybirliği ile karar verilmiştir."

