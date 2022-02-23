Son dakika haberleri: Teknik direktör Üzülmez'in babasının cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi - Son Dakika

Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in vefat eden babası Kemal Üzülmez, memleketi Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Üzülmez'in (83) cenazesi, yakınları tarafından Arslanbey Mahallesi Şevkatiye Camisi'ne getirildi. İbrahim Üzülmez ile kardeşleri burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze, ikindi vakti kılınan namazın ardından Şevkatiye Kabristanlığı'ndaki aile mezarlığında toprağa verildi.???????

Törene, Üzülmez'in yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da katıldı.