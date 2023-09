Son dakika haberleri | Yukatel Denizlispor maçının ardından

Fatih Terim: Güzel bir geceydi

Ata SELÇUK/ - Galatasaray, Süper Lig'in 20'nci haftasında kendi sahasında Yukatel Denizlispor'u 6-1 mağlup ederken, müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, deplasmanda da kazanma alışkanlığı edindikleri takdirde bu galibiyetlerin daha anlamlı olacağını söyleyerek, "Galatasaray'ın oyununu ön plana çıkartmak lazım, hakkını vermek lazım. Sadece atılan goller değil, yapılan varyasyonlar, yapılan aksiyonların hakkını vermek lazım. Deplasmanda da kazanmaya başladığımız zaman buradaki galibiyetlerin anlamı daha da fazla olacaktır. Tam takım bir arada olabilirsek... Feghouli'nin sakatlığından dolayı 3 hafta olamaması, fizik olarak daha tam olarak iyi değil. Babel keza öyle. Bazı oyuncularımız eşit seviyeye gelirse, daha iyi olacağız. Oyuncularımı kutluyorum. Muslera'nın dönüşünü sevinçle karşılıyorum, bizim için önemli Muslera. Kalede olması, takımla beraber olması çok hoş bir şey. O bize güç veriyor. Bütün takımı tebrik ediyorum. Güzel bir geceydi. Zaten 3-4 günde bir maç oynuyoruz, herkes için kolay değil. Kaybedilen puanların değerini biliyoruz" ifadelerini kullandı."MUSLERA BİZİM İÇİN BİR KALECİDEN DAHA ÖTE"220 gün sonra sahalara dönen Fernando Muslera'yla ilgili gelen soru üzerine Fatih Terim, şöyle konuştu: "Muslera kolay bir süreç geçirmedi. Ayağı kırıldıktan sonra bir de anneyi kaybetmek kolay değildi ama bunların hepsinin üstesinden geldi. Burası onun ailesi. En büyük özelliğimiz, kimin ihtiyacı olursa olsun, onları sevgiyle tedavi etmek. Gerek biz, gerek arkadaşları, gerek antrenörlerimiz, gerek diğer kaleci arkadaşlarımız, her gün sevgi göstererek bu yaşadıklarını hafifletmeye çalıştık. Muslera bizim için sadece bir kaleci değil, bir kaleciden daha öte. Onun gelişinde transferini isteyen bizdik. 10 senede Galatasaray'da çok önemli işler yaptı. İnşallah daha uzun yıllar bu kaleyi koruyacaktır. (Arda'nın kaptanlığı Muslera'ya vermesi) Arda böyle bir karaktere sahip. Onun için de çok seviliyor. Açıkçası benim haberim yoktu. Bana söyledikleri zaman çok mutlu oldum. Arda'ya yakışan da budur. Demin de söyledim. İçeride veya dışarıda, Arda bizim için Muslera gibi çok şey ifade ediyor. Kendi ocağından yetişmiş, Galatasaray'ı iyi bilen, güvendiğim bir futbolcum. O kadar ki muhakkak ki Galatasaray'ın geleceğinde yeri olacaktır teknik olarak. Ona inanıyorum ve güveniyorum."Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in başlattığı bağış kampanyası ile ilgili ise "Haberim yok. Haberim olmayan bir şeye yorum yapmayayım. İlk defa duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu."OMAR İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA FUTBOLA DÖNER" Omar Elabdellaoui'nin bugün takımı antrenmanda ziyaret etmesine değinen Terim, "Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? Norveç Milli Takımı kaptanısınız, burada çok mutlusunuz, çok iyi oynuyorsunuz. Ailenizi mutlu etmek için bir eylemde bulunuyorsunuz ve kaza geçiriyorsunuz. Çok zor. İlk andan itibaren hepimiz yanındaydık. Hepimiz aynı anda yeni yıl eski yıl demeden başına koştuk. Çok zor bir süreci, insanlar ancak sevdikleriyle atlatabilirler. Böyle dayanabilirsiniz. Onun için bizden bir saniye ayrı kalmadı hastanede. Hep unutuyoruz ama sık sık söylemek lazım. Doktorlarımıza, hastanemize çok teşekkür ediyoruz. Onlar da seferber oldular. Her türlü kontrolü veyahut da yapabileceklerinin fazlasını yaptılar. Omar ve ailesi, büyük Galatasaray ailesinin ne olduğunu da gördü. O da ailemizin Muslera gibi bir parçası. Bugün hayatımda gördüğüm en anlamlı sahnelerden bir tanesiydi. Aniden kardeşiyle beraber içeri girdi. Spontane gelişen bir şey. Birden alkış reaksiyonu geldi. Daire daraldı ve kucaklaşmalar başladı. Birkaç kelime söylemek istedi, söyleyemedi, ağlamaya başladı. Hepimiz duygulandık. Antrenmanda birer çay kahve içtik. Yüzündeki yanıklar böyle olmayacak demişlerdi, hakikaten de iyi gidiyor. Allah önce canını bağışladı. İnşallah en kısa zamanda da futbola döner. Hırslı, inançlı bir futbolcumuz. Ne olursa olsun yalnız olmadığını hissettirdikleri için, bütün hissettirenlere teşekkür ediyorum. İnşallah umduğu gibi olur. Futbola döneceğine inanıyorum. Diyelim ki olmadı, Allah ailesine bağışladı diye şükretmek lazım" dedi."TRANSFER OLURSA ÇOK İYİ OLUR, OLMAZSA DA DÜNYANIN SONU DEĞİL"Maçla ilgili çok teknik analiz yapmak istemediğini kaydeden deneyimli teknik adam, "Farklı galibiyetlerden sonra bol bol anlatmak çok kolaydır. Denizlispor bir sürü problemle uğraşıyor. Oynamaya da çalışıyorlar. Böyle sonuçlar hepimiz için olabilir. Transfere gelince, daha 10 günümüz var. Yapabileceğimizin en iyisini yapacağız inşallah. Olması için liste de verdik, isimleri de saydık. Olmaması halinde yapacak bir şey yok. Kalan sağlar bizimdir. Olursa çok iyi olur, olmazsa da dünyanın sonu değil" diye konuştu.YALÇIN KOŞUKAVAK: ACİL TRANSFERE İHTİYACIMIZ VARYukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak ise kendileri için kötü bir gece olduğunu söyledi. Koşukavak, daha fazla direnç göstermeleri gerektiğini kaydederek, "İyi oynayamadık. 17'nci dakikada 2-0 geriye düşünce tamamen oyunun kontrolünü kaybettik. Oyunun başında da sahaya gelemedik. Biraz daha dirençli durmamız gerekiyordu. Arkadan istemediğimiz bir skor geldi. Futbolda böyle skorlar var, birçok takım yaşıyor. Ama nerelerde ne yapmamız gerektiği konusunda derin bir şeyler düşünmemiz gerekiyor. Takım sayısı olarak 12 oyuncuyla mücadele ediyoruz, bu çok kolay değil. Transfer sezonu açık olduğundan dolayı acil transfer ihtiyacımız var. Hem derinlik yaratmak adına hem de takım kalitesini artırmak adına. Bu çok kolay değil, yönetim kurulu çalışıyor. Kulüpler oyuncularını vermek istemiyorlar ocak ayında. Maliyetli oluyor. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu yarışın içinde olacaksak bu bahsettiğim şeyleri ivedilikle çözmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı."OYUNCULAR BÖYLE BİR MESAJ VERMEK İSTEDİLER"

Koşukavak, futbolcuların hafta içinde antrenmana çıkmama kararı almasıyla ilgili olarak gelen soruya şu yanıtı verdi: "Ülke futbolunda birçok kulübün ekonomik problemleri var, bizde biraz daha uzamış bazı şeyler. Benim ilk geldiğim maç Alanya maçıydı, kazandık. Erzurum deplasmanında kazandık. Oralar çok büyük fırsattı. Takım bir ayağa kalktı. O fırsattı. Bunu kulüp olarak iyi geçirebilmemiz gerekiyordu. Bir yere kadar tutabiliyorsunuz oyuncuları. Böyle bir mesaj vermek istediler. Bu benim için zor. Ama benim tercihim değil. Ben alt liglerden geliyorum. Hiç kolay bir iş gelmedi bana, hep zor geldi. Ben zoru başardığım için Süper Lig'i bana verdiler. Problem çözüyorsanız kıymetlisiniz. Biraz destek olurlarsa, bunun da altından kalkarız. Bu sezon 4 takım küme düşüyor, alt taraf zorlu. İki sezon önce örneğin Rizespor ligde kalırken, 10 tane çok ciddi transfer yaptılar, Okan hoca çalışırken. Böyle bir ortamdan kurtulmanın oyuncu kalitesiyle, transferle ilgisi var. Hedefler daha net, süre kısalıyor. İnşallah çözeriz. Ben Bursaspor'a da gittiğimde böyle şeyler vardı, transferi kapalıydı, kaosluydu. Orada bir şeyler başardım, inşallah Süper Lig'deki ilk yılımda da bir şeyler başarırım. Ancak siz antrenör olarak bir yere kadar etkili olabiliyorsunuz. Sonrasında çok etkili olamıyorsunuz. O fırsatları kaçırdık. Denizli'ye dönünce ilk iş oyuncuların psikolojisini düzeltmek. Pes etmeden yeteneklerimiz neyse hepsini vermek adına gayret edeceğiz. Nereye kadar giderse, bakacağız."