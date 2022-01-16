Galatasaray'ın yeni hocası Domenec Torrent, Hatayspor maçıyla Süper Lig'de ilk sınavını verecek. Son 9 maçta 1 galibiyet alan, 27 puanla 13. sırada yer alan Sarı-Kırmızılılar, Hatayspor deplasmanında çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray'da kart cezaılısı Nelsson, sakatlıkları süren Muslera, Diagne, Işık Kaan, Afrika Kupası'nda bulunan Mohamed ve Feghouli kadroda yer almıyor.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçını Erkan Özdamar yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Galatasaray: İsmail, Alpaslan, Marcao, Boey, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Kerem, Emre, Halil.
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Son Dakika › Spor › Son Dakika: Hatayspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yeni hoca Torrent sürpriz yaptı! - Son Dakika Spor